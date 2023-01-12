Toyota Cavalier: "Тойота", которая вовсе не "Тойота"

Первый такой автомобиль под названием Toyota Cavalier появился в 1995 году. Фактически это был незначительно измененный Chevrolet Cavalier того же модельного года. Среднеразмерный, переднеприводный автомобиль имел два вида кузова - седан и купе. Под капотом скрывался 150-сильный 4-цилиндровый впрысковый двигатель, который работал в паре с автоматической 4-ступенчатой коробкой. Если судить по технике, то какими-то особыми изысками Cavalier не отличался. Довольно заурядная машина с кузовом в стилистике «биодизайн».