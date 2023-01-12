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Toyota Cavalier: "Тойота", которая вовсе не "Тойота"

Toyota Cavalier: "Тойота", которая вовсе не "Тойота"

Автор:
12 января 2023 09:12
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Toyota   Toyota Cavalier   авто   автомир   автомобили   видео   
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Toyota Motor Corp. и General Motors подписали историческое соглашение 19 ноября 1993 года, в соответствии с которым Toyota начиная с 1995 года должна была продавать автомобили Chevrolet Cavalier в Японии под брендом Toyota.

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Метки: Chevrolet   Toyota   Toyota Cavalier   авто   автомир   автомобили   видео   
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