Toyota Cavalier: "Тойота", которая вовсе не "Тойота"

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Toyota Motor Corp. и General Motors подписали историческое соглашение 19 ноября 1993 года, в соответствии с которым Toyota начиная с 1995 года должна была продавать автомобили Chevrolet Cavalier в Японии под брендом Toyota.
Японская фирма Тойота в начале 90-х чувствовала себя великолепно. На родине компания занимала первое место на рынке среди всех автопроизводителей, а в США японцы продавали по миллиону машин ежегодно. Естественно такая ситуация устраивала далеко не всех. Американские автостроители давно точили зуб на своих азиатских коллег и всячески давили на законодателей.
Шевроле (сверху) и Тойота. Автомобили практически ничем не отличались внешне
Японцы наученные горьким опытом «торговой войны» развязанной американцами в конце 80-х, всячески шли на различные уступки. Так дабы избежать ограничений на экспорт японских машин в США, Toyota и GM подписали соглашение согласно которому автомобили американской корпорации будут продаваться в Японии. Причем не под собственной маркой, а под брендом Тойота.
Первый такой автомобиль под названием Toyota Cavalier появился в 1995 году. Фактически это был незначительно измененный Chevrolet Cavalier того же модельного года. Среднеразмерный, переднеприводный автомобиль имел два вида кузова - седан и купе. Под капотом скрывался 150-сильный 4-цилиндровый впрысковый двигатель, который работал в паре с автоматической 4-ступенчатой коробкой. Если судить по технике, то какими-то особыми изысками Cavalier не отличался. Довольно заурядная машина с кузовом в стилистике «биодизайн».
Естественным образом машину адаптировали под японский рынок: перенесли руль на правую сторону, обновили светотехнику, незначительно улучшили отделку салона. В остальном это был типичный «американец» тех лет со средним качеством сборки, довольно прожорливым мотором, дешевыми материалами отделки и большим ресурсом шасси. Кстати собирался Toyota Cavalier крупноузловым методом, из американских комплектующих.
Японцам автомобиль не зашел, хотя в GM на него возлагали большие надежды. Из запланированных 80 тысяч машин продали всего 36 тысяч. Причин было несколько, но главные из них - низкое качество и высокий налоговый класс автомобиля. В итоге в 2000 году производство американского «Кавалера» пришлось свернуть.
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