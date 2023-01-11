"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую, спешащую к пенсионерке

Сын пожилой женщины и водитель неотложки сначала умоляли, потом ругались с упёртым мужиком, но тот заблокировал двери и уткнулся в телефон.
Даже вызвав неотложку, родственники больного не застрахованы от неприятных сюрпризов, которые могут помешать своевременной помощи пациенту. В Красногорске пожилая дама едва дождалась врачей из-за упрямого
барана водителя, помешавшего проезду машины скорой помощи.
Владелец иномарки не пожелал сдать назад, а просто заблокировал двери, поставил авто на ручник и сидел в своём авто, ожидая, когда ситуация разрешится сама собой. Меж тем, очевидцы утверждают, что достаточно было проехать 15-20 метров назад, и путь для скорой был бы открыт.
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«Скорая» заехать не могла, потому что ей дорогу на самом перекрестке перегораживала снегоуборочная техника. А тот проезд, который оставался, был во льду. И «скорая», соответственно, шлифовала. Водитель Kia настаивал на том, что его должны пропустить», — рассказывает очевидец Максим.
Даже увещевания, просьбы, а потом и ругань с упёртым владельцем авто не помогли. Врачам пришлось бегом нестись к пациентке по гололёду.
Сам водитель КИА после заявил, что у скорой не работали проблесковые маячки, а потому ему было сложно идентифицировать машину. А еще добавил, что не мог сдать назад, потому что его авто окружили люди. «Они бегали вокруг машины и пытались мне повредить автомобиль и разбить стекла. Понимаете? Вы пробовали в темном дворе сдавать задом, вокруг которого бегают пассажиры? Я могу наехать на него, и это еще критичнее будет», — заявил хозяин машины Kia Юрий Богачев.
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К счастью, врачи успели к пациентке и сумели купировать приступ, однако её сын вызвал полицию и намерен судиться с автолюбителем, действия которого могли бы стать фатальными. Максимальное наказание, которое может грозить хозяину легкового авто, — штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако если бы по его вине врачи не успели к пациентке, дело могло бы закончиться уголовным наказанием — до четырех лет лишения свободы.
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И скорые надо заменить на машины американского типа - здоровенные автобусы на базе внедорожников, а то и грузовиков. Поставить кенгурятники и разрешить таранить таких козлов.
ЗЫ. Хорошо, что успели!
Но у меня вопрос и к водителю скорой - если ты видишь м*дака напротив, то почему тебе принципы важнее пациента?
Тебе сдать назад - 2 метра.
Зафиксировал нарушение и дальше разъезжайся, экономя время неотложника и бригады, а не снимай видоски.
Задача скорой - помочь ему.
Пускай водитель скорой не "даст нассать на ПДД", в ущерб здоровья пациента? Нарушение зафиксировано и попадет в ГИБДД с соответствующими выводами, независимо от того, качает дальше водитель скорой права или нет.
Но нарушитель в обоих случаях получит наказание, а пациент это "качалово" может и не пережить.
Что именно и кому доказывает водитель скорой, после фиксации нарушения ПДД?
"Учит" нарушителя в ущерб своей работе и здоровью пациента?