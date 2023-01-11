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"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую, спешащую к пенсионерке

"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую, спешащую к пенсионерке

Автор:
11 января 2023 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Красногорск   авто   автохам   видео   медицина   не пропустил   неотложка   новости Подмосковья   скорая помощь   
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Сын пожилой женщины и водитель неотложки сначала умоляли, потом ругались с упёртым мужиком, но тот заблокировал двери и уткнулся в телефон.

Даже вызвав неотложку, родственники больного не застрахованы от неприятных сюрпризов, которые могут помешать своевременной помощи пациенту. В Красногорске пожилая дама едва дождалась врачей из-за упрямого барана водителя, помешавшего проезду машины скорой помощи.

Владелец иномарки не пожелал сдать назад, а просто заблокировал двери, поставил авто на ручник и сидел в своём авто, ожидая, когда ситуация разрешится сама собой. Меж тем, очевидцы утверждают, что достаточно было проехать 15-20 метров назад, и путь для скорой был бы открыт.


«Скорая» заехать не могла, потому что ей дорогу на самом перекрестке перегораживала снегоуборочная техника. А тот проезд, который оставался, был во льду. И «скорая», соответственно, шлифовала. Водитель Kia настаивал на том, что его должны пропустить», — рассказывает очевидец Максим.


Даже увещевания, просьбы, а потом и ругань с упёртым владельцем авто не помогли. Врачам пришлось бегом нестись к пациентке по гололёду.


Сам водитель КИА после заявил, что у скорой не работали проблесковые маячки, а потому ему было сложно идентифицировать машину. А еще добавил, что не мог сдать назад, потому что его авто окружили люди. «Они бегали вокруг машины и пытались мне повредить автомобиль и разбить стекла. Понимаете? Вы пробовали в темном дворе сдавать задом, вокруг которого бегают пассажиры? Я могу наехать на него, и это еще критичнее будет», — заявил хозяин машины Kia Юрий Богачев.


К счастью, врачи успели к пациентке и сумели купировать приступ, однако её сын вызвал полицию и намерен судиться с автолюбителем, действия которого могли бы стать фатальными. Максимальное наказание, которое может грозить хозяину легкового авто, — штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Однако если бы по его вине врачи не успели к пациентке, дело могло бы закончиться уголовным наказанием — до четырех лет лишения свободы.


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Метки: Красногорск   авто   автохам   видео   медицина   не пропустил   неотложка   новости Подмосковья   скорая помощь   
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33  комментария
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75
ruslan d 57 минут назад
Случай не уникальный , вот интересно из-за чего так происходит ? Ну не умеешь задом сдать , дай руль водиле скорой в конце концов ...
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10k
Просто Царь 51 секунду назад
Надо бы за такое лишать права навсегда.
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2k
владимир 5 минут назад
Родственникам пенсионерки надо поступить с юрой богачевым по рецепту горно пещерных товарищей. Те не стесняются вон из-за родительского собрания бошки кастетом насмерть разбивают. Там и этим козлом надо.
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9
LostFM 7 минут назад
Странная ситуация и неоднозначная... в первом ролике видно, что за скорой метра 3 и перекресток, во втором ролике видно, что Kia пришлось бы сдавать назад метров 30, чтобы пропустить эту скорую.
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4k
Кистень 8 минут назад
Опрокинуть 3,14дара набок.
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9k
uehl 11 минут назад
сжечь его помойку, пусть пешком ходит
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26k
Лис 11 минут назад
Да уж, странные у нас законы. Надо официально разрешить таранить и лишать прав. Сейчас хотя бы распространить данные этого идиота, пусть все знают "героя".
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2k
Флоки 16 минут назад
Мудак ты юра богачёв. Запомни скотина, однажды из-за такого же как ты барана, скорая не успеет к твоей маме, если она у тебя ещё есть
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4k
Timur 20 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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717
kolobok263 20 минут назад
ну если баран не сдал назад, почему скорая не сдала назад и не пропустила барана?
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52
Николай Пауков kolobok263 7 минут назад
Не, так делать нельзя. Потому что это не правильно. Это как с обочечниками. Они раз обогнали, два, десять, а потом так ездят всегда и у них пердак в стратосферу улетает когда их какие-нить "обочечные патрули" кошмарят.
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41k
Лесли 🥰 22 минуты назад
Вот пусть когда этому мудиле понадобится помощь или его родственникам, пусть скорая не сможет доехать!
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13k
butata Полчаса назад
Работал на скоряке. Таранил парочку. Не сильно, но доходчиво. Менты с пониманием относились.
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44
Indi Полчаса назад
разбить ему лобовуху, сам вылезет
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12k
Кыся Полчаса назад
Такое чувство, что в экипажи скорой надо сажать по полицейскому. Кстати, идея неплохая - ментов всяких разных развели дохрена, а толку от них никакого. Вот и пусть хоть чем-то будут полезны.
И скорые надо заменить на машины американского типа - здоровенные автобусы на базе внедорожников, а то и грузовиков. Поставить кенгурятники и разрешить таранить таких козлов.
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15k
_delphin_ 36 минут назад
Водитель, который не умел сдавать взад, взял в рот. (с) Это вот так я калом бур))

ЗЫ. Хорошо, что успели!
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6k
Бу 42 минуты назад
водитель реальный урод
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59k
Опиум для народа 43 минуты назад
Если пациент умер, то таким водятлам надо давать сроки как за умышленное убийство. Или за умышленное причинение вреда здоровью, если пострадал.
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2k
Денис Ануфриев 43 минуты назад
ну,вы поняли
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3k
Radugananebe 45 минут назад
Что ж, однажды к близкому ему человеку неотложка не успеет вот из -за такого же барана.
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14k
Алексей 45 минут назад
Водитель легковушки - конченый

Но у меня вопрос и к водителю скорой - если ты видишь м*дака напротив, то почему тебе принципы важнее пациента?
Тебе сдать назад - 2 метра.
Зафиксировал нарушение и дальше разъезжайся, экономя время неотложника и бригады, а не снимай видоски.
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