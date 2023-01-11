"Летишь на вызов, а тут такое...": в Подмосковье водитель авто не пропустил скорую, спешащую к пенсионерке

«Скорая» заехать не могла, потому что ей дорогу на самом перекрестке перегораживала снегоуборочная техника. А тот проезд, который оставался, был во льду. И «скорая», соответственно, шлифовала. Водитель Kia настаивал на том, что его должны пропустить», — рассказывает очевидец Максим.

Даже увещевания, просьбы, а потом и ругань с упёртым владельцем авто не помогли. Врачам пришлось бегом нестись к пациентке по гололёду.

Сам водитель КИА после заявил, что у скорой не работали проблесковые маячки, а потому ему было сложно идентифицировать машину. А еще добавил, что не мог сдать назад, потому что его авто окружили люди. «Они бегали вокруг машины и пытались мне повредить автомобиль и разбить стекла. Понимаете? Вы пробовали в темном дворе сдавать задом, вокруг которого бегают пассажиры? Я могу наехать на него, и это еще критичнее будет», — заявил хозяин машины Kia Юрий Богачев.