Это было страшно: лист гипсокартона прилетел в лобовое стекло

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В Кургане водитель "десятки" перевозил в прицепе гипсокартон, один из листов прилетел прямо в лобовое стекло автомобилю с регистратором.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Автор видео ехал на Lada Granta.
Источник:
АНТИФИШКИ
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