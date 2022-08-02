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Это было страшно: лист гипсокартона прилетел в лобовое стекло

Это было страшно: лист гипсокартона прилетел в лобовое стекло

Автор:
02 августа 2022 12:07
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гипсокартон   груз   дтп   прицеп   
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В Кургане водитель "десятки" перевозил в прицепе гипсокартон, один из листов прилетел прямо в лобовое стекло автомобилю с регистратором.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   гипсокартон   груз   дтп   прицеп   
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13  комментариев
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Подождите..секундочку..т.е. этот долбоконь просто положил листы в прицеп ни чем не закрепив? Что у таких в голове?
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2k
Olegsky 12 минут назад
Ну, нормально. Кстати, едущие в Швецию, на всякий случай запомните этот ролик. Там таких перевозчиков, на каждом углу. Легковушки и бусики с пиицепами. Блоки бетонные на магистрали теряют, диваны и кресла со столиками вылетают. Коллега звонит, ржёт как бешеный конь. Olegsky, как шефу звонить? В меня лодка врезалась! Каяк из прицепчика выскочил и на встречу. И кстати. Рег затупил реально. Ну видишь непорядок - тормози!
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564
Aleks 20 минут назад
Сам перевожу иногда, затягиваю двумя стропами с натяжными воротками, плюс накидывается сетка сверху.
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17k
Алексей Полчаса назад
хорошо не арматура.....
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2k
Рустам 38 минут назад
ибо нехрен такую херабору слушать)
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122
ChePaev 42 минуты назад
Батя рассказывал, ехали они с рыбалки с мужиками вчетвером в машине, батя сидел сзади. Впереди по трассе ехал УАЗ -головастик (как на картинке) с будкой, у которой сверху был люк крышку которого телипало на ходу набегающим встречным потоком. И вдруг эта крышка люка, а это лист металла где то 40х60 сантиметров отрывается и летит как фанера прямо им в машину, едущую сзади, углом врезается в лобовое стекло сзади едущих и застревает в стекле прямо возле лба водителя. Настолько все это произошло неожиданно и быстро, что батя говорит когда сразу остановились, руки водилы от руля отдирали, вытаскивали его из машины чтобы покурил, успокоился, настолько он был в шоке.
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32k
ACU900 Час назад
Музон конечно в тему "я в аду, пойду на поводу"...
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1k
Евгений 2 часа назад
Транспортировочные ремни? Не, не слышали про такое!
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27k
Vazari 2 часа назад
Весьма, кстати распространенная ситуация. Сам попадал в похожую, но успел увернуться. Водители прицепов не закрепляют листовой груз в прицепах, полагаясь на его вес. А подъемную силу и парусность не учитывают.
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