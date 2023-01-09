Заварушка на скользкой трассе под Казанью

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На трассе М-7 под Казанью водитель Kia затормозил и не справился с управлением, машину развернуло, и в неё въехала попутная фура.
Автор видео пишет: "ДТП произошло, т.к. красный автомобиль выехал перед Киа с заправки и не ускорялся. На дороге было очень скользко."
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ПДД 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.