Заварушка на скользкой трассе под Казанью

На трассе М-7 под Казанью водитель Kia затормозил и не справился с управлением, машину развернуло, и в неё въехала попутная фура.

0 Автор видео пишет: "ДТП произошло, т.к. красный автомобиль выехал перед Киа с заправки и не ускорялся. На дороге было очень скользко."