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Заварушка на скользкой трассе под Казанью

Заварушка на скользкой трассе под Казанью

Автор:
09 января 2023 12:22
Сообщество : Аварии
Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   подрезал   
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На трассе М-7 под Казанью водитель Kia затормозил и не справился с управлением, машину развернуло, и в неё въехала попутная фура.

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Метки: Kia   аварии   авто   авто аварии   видео   гололед   дтп   подрезал   
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9  комментариев
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Котэ 6 часов назад
пример худшей устойчивости переднеприводного автомобиля. хорошо что стукнулись не сильно и все живы
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1k
Максим Макашев 5 часов назад
Рег - М.У.Д.Е.Л.Ь. Видит же, что машинка начала перестраиваться, да ещё на такой дороге. Нет, 6.л.я.т.ь., ему побибикать надо. А мог бы и ногу с педали газа поднять
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Дмитрий 5 часов назад
Очередной дебил за рулём фуры.
ПДД 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
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А.Берестенко 6 часов назад
Как он ее нежно поцеловал!
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