Пешеходам изрядно повезло: ДТП в Юрге

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Невнимательный водитель белого минивэна при перестроении в соседнюю полосу отправил автомобиль с регистратором на пешеходную зону.
Присутствует ненормативная лексика!
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