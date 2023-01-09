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Пешеходам изрядно повезло: ДТП в Юрге

Пешеходам изрядно повезло: ДТП в Юрге

Автор:
09 января 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
640
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Невнимательный водитель белого минивэна при перестроении в соседнюю полосу отправил автомобиль с регистратором на пешеходную зону.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   
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3  комментария
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8k
Лещ 5 часов назад
Мда.... даже и не понятно какой из этих двух пвидоров более ипаный.... Который в зеркале не смотрит или который летит полным ходом в опасную ситуацию на дороге??
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12k
Павел Бреусов Час назад
Надо было штурвал на себя брать, и газку поддать...
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33
Вадим Павлов 2 часа назад
Самокритично
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Олег

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