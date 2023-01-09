Заброшенный завод в Португалии, внутри которого стоят брошенные классические автомобили

Жёлтые плащи – супружеская пара из Португалии, которая обожает бывать в заброшенных местах. Айви и Антон фотографировали брошенные людьми сооружения до того как встретились и именно эта страсть свела их вместе.



Интерес к этой концепции привел их к открытию забытых деревень в лесах и полностью заброшенных исторических объектов в оживленных городских центрах.



В портфолио Плащей есть фотографии фабрик, электростанций и шахт, тюрем, дворцов и торговых центров, кинотеатры и театры, тематические парки, библиотеки, лаборатории, церкви, замки, военные объекты и даже больницы, морги и кладбища.



А сегодня я покажу вам последнее открытие Жёлтых плащей – заброшенную фабрику в Португалии.