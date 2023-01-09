Заброшенный завод в Португалии, внутри которого стоят брошенные классические автомобили

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В заброшках есть своя прелесть. Будь то дом, гостиница или дворец — строения похожи на нетронутый музей. На этот раз объектом внимания фотографов стал завод с десятками брошенных автомобилей.
Жёлтые плащи – супружеская пара из Португалии, которая обожает бывать в заброшенных местах. Айви и Антон фотографировали брошенные людьми сооружения до того как встретились и именно эта страсть свела их вместе.
Интерес к этой концепции привел их к открытию забытых деревень в лесах и полностью заброшенных исторических объектов в оживленных городских центрах.
В портфолио Плащей есть фотографии фабрик, электростанций и шахт, тюрем, дворцов и торговых центров, кинотеатры и театры, тематические парки, библиотеки, лаборатории, церкви, замки, военные объекты и даже больницы, морги и кладбища.
А сегодня я покажу вам последнее открытие Жёлтых плащей – заброшенную фабрику в Португалии.
Интерес к этой концепции привел их к открытию забытых деревень в лесах и полностью заброшенных исторических объектов в оживленных городских центрах.
В портфолио Плащей есть фотографии фабрик, электростанций и шахт, тюрем, дворцов и торговых центров, кинотеатры и театры, тематические парки, библиотеки, лаборатории, церкви, замки, военные объекты и даже больницы, морги и кладбища.
А сегодня я покажу вам последнее открытие Жёлтых плащей – заброшенную фабрику в Португалии.
Когда мы вошли на эту старую фабрику, мы никогда не думали, что найдем это сокровище: десятки заброшенных классических автомобилей!
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Что производилось внутри этого старого двухэтажного промышленного здания остаётся загадкой, но внутри пара обнаружила тёмный туннель, похожий на шахту.
Когда мы добрались до другой стороны, мы не ожидали найти так много брошенных старых разных эпох машин, оставленных медленно умирать.
Как следует из названия творческого дуэта, во все свои экспедиции они надевают жёлтые плащи. Идея пришла им после того как они попробовали сделать снимок в жёлтом плаще, принадлежавшее отцу Атона, который также использовал его для прогулок.
Фотографы были очарованы контрастом, который он создавал в заброшенных местах, обычно печальных, мрачных и безжизненных.
По иронии судьбы они нашли еще один такой плащ в очень плохом состоянии. Они восстановили его и стали использовать для совместных фото. Авторы ассоциируют жёлтый цвет с преодолением трудностей, чувством счастья от того, что они могут входить в рискованные места, не зная заранее, что они собираются найти.
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