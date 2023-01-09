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Заброшенный завод в Португалии, внутри которого стоят брошенные классические автомобили

Заброшенный завод в Португалии, внутри которого стоят брошенные классические автомобили

Автор:
09 января 2023 10:15
Сообщество : Автомир
Метки: Португалия   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   заброшенные здания   фото   
516
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В заброшках есть своя прелесть. Будь то дом, гостиница или дворец — строения похожи на нетронутый музей. На этот раз объектом внимания фотографов стал завод с десятками брошенных автомобилей.
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Метки: Португалия   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   заброшенные здания   фото   
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3  комментария
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3k
vfrcbvec 3 часа назад
Этого вштырило не подецки)
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3k
milenBG 54 минуты назад
Что за машина на первой фотографии?
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