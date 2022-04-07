Машины, мотоциклы и даже вертолёт: автомобильное наследие, спрятанное на заброшенной ферме

Что у нас происходит с лекарствами

В Северной Каролине есть заброшенный дилерский центр AMC, на территории которого стоят более чем...

В Подмосковье нашли реплику Porsche 959, которая 10 лет стоит под открыты небом

Около десятка советских «Волг» обнаружили в Саудовской Аравии

Заброшенный Ferrari 412 просто гниет в лондонской подворотне

Ржавое сокровище на заднем дворе: Porsche 356A Speedster 1957 года