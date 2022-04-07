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Машины, мотоциклы и даже вертолёт: автомобильное наследие, спрятанное на заброшенной ферме

Машины, мотоциклы и даже вертолёт: автомобильное наследие, спрятанное на заброшенной ферме (41 фото)

Автор:
07 апреля 2022 08:37
Сообщество : Автомир
Метки: Barn Find   авто   автомир   автомобили   заброшенная ферма   заброшенные автомобили   заброшка   
613
41
Для тех из вас, кто является поклонником или энтузиастом автомобильной и классической техники, вы, безусловно, будете поражены, увидев этот заброшенный фермерский дом с неизвестным местоположением.
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Источник:

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Метки: Barn Find   авто   автомир   автомобили   заброшенная ферма   заброшенные автомобили   заброшка   
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