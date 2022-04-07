Машины, мотоциклы и даже вертолёт: автомобильное наследие, спрятанное на заброшенной ферме

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Для тех из вас, кто является поклонником или энтузиастом автомобильной и классической техники, вы, безусловно, будете поражены, увидев этот заброшенный фермерский дом с неизвестным местоположением.
Некогда впечатляющий объект недвижимости — огромный дом был оставлен гнить и разрушаться – теперь это не более чем рай для городских исследователей.
Фотографиями поделились исследователи ‘Urbexcr’, которые регулярно заходят в заброшенные здания и документируют свои находки.
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Чтобы защитить анонимность зданий, которые они исследуют, их местоположение остается конфиденциальным.
Все окна в полуразрушенном доме неплотно заложены кирпичом, а в кирпичных стенах видны дыры.
Городские исследователи утверждали, что фермерский дом был “полностью разрушен”, остались только “четыре стены”.
И хотя снаружи это выглядит непонятно, разрушающийся дом скрывает ряд старых автомобильных сокровищ.
Десятки редких ретро-автомобилей были найдены ржавеющими на территории фермы — печальное зрелище для любого любителя техники.
Источник:
АНТИФИШКИ
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