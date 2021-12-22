Находка в пригороде Нью-Йорка: брошенные никогда не использовавшиеся такси MetroKing

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Желтые такси - это символы Нью-Йорка, а такси Checker, возможно, является иконой во всем мире. Checker произвела свое последнее такси в 1982 году, но компания продолжала строить запчасти, пока не обанкротилась в 2009 году. Примерно в то же время уже другая компания решила стать специализированным производителем такси.
Одним из проектов компании MetroKing были модифицированные пикапы Chevrolet Colorado. Для работы в службе такси специалисты переделывали грузовой отсек модели в пассажирскую кабину. Такие автомобили могли перевозить до шести человек, а также были приспособлены для транспортировки людей с ограниченными возможностями.
После банкротства перспективный проект вынужденно свернули и теперь несколько разных модификаций в полуразобранном виде припаркованы в одном из лесов Нью-Йорка. У многих автомобилей не успели окрасить пассажирские кабины, а у некоторых моделей и вовсе детали находятся в заводских упаковках.
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Среди недостроенных машин можно заметить готовый прототип Chevrolet S10, который американские специалисты все-таки успели закончить.
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Секрет успеха компании Checker Motors был довольно прост. Все свои модели она проектировала и изготавливала именно как таксомоторы. Учитывая все требования, которые к автомобилям такого типа могут предъявляться.
Машины эти славились тем, что были сработаны очень крепко, а конструкция их проста, а значит и ремонтопригодна. В результате в Нью-Йорском такси Чекеры прослужили вплоть до конца 90-х. Причем у некоторых из них пробег перевалил за миллион миль, что сделает честь иному грузовику, что уж говорить про легковушку. Кроме того Checker Marathon оставил немалый культурный след в кинематографе. Число картин в которых задействован этот кэб учету не поддается. В общем с какой стороны не посмотри культовый автомобиль легенда Нью-Йорка.