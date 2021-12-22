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Находка в пригороде Нью-Йорка: брошенные никогда не использовавшиеся такси MetroKing

Находка в пригороде Нью-Йорка: брошенные никогда не использовавшиеся такси MetroKing (5 фото)

Автор:
22 декабря 2021 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   джанкярд   заброшенные автомобили   такси   
714
5
Желтые такси - это символы Нью-Йорка, а такси Checker, возможно, является иконой во всем мире. Checker произвела свое последнее такси в 1982 году, но компания продолжала строить запчасти, пока не обанкротилась в 2009 году. Примерно в то же время уже другая компания решила стать специализированным производителем такси.
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Метки: авто   автомир   автомобили   джанкярд   заброшенные автомобили   такси   
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5  комментариев
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13k
aalexey3 Час назад
Ага, с 1982 года стоят - ни пылинки, ни ржавчинки...
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Довер Иванович 3 минуты назад
Блин они клевые.
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6k
Василий Алибабаев 41 минуту назад
И здесь выходец из России прославился ! Владельцем Checker Taxi был иммигрант из России Морис Маркин, которому принадлежала также автомобилестроительная компания Checker Motors Corporation, автомобили которой использовались в таксопарке Checker Taxi.Фирма Checker Motors Corporation была основана в 1922 году в Чикаго. С самого начала компания занималась постройкой специализированных автомобилей такси.
Секрет успеха компании Checker Motors был довольно прост. Все свои модели она проектировала и изготавливала именно как таксомоторы. Учитывая все требования, которые к автомобилям такого типа могут предъявляться.
Машины эти славились тем, что были сработаны очень крепко, а конструкция их проста, а значит и ремонтопригодна. В результате в Нью-Йорском такси Чекеры прослужили вплоть до конца 90-х. Причем у некоторых из них пробег перевалил за миллион миль, что сделает честь иному грузовику, что уж говорить про легковушку. Кроме того Checker Marathon оставил немалый культурный след в кинематографе. Число картин в которых задействован этот кэб учету не поддается. В общем с какой стороны не посмотри культовый автомобиль легенда Нью-Йорка.
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35k
Aleksandr 58 минут назад
а могли бы пенсионерам раздать! (с)
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