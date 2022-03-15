Концепт-кары Nissan найдены на свалке в Теннесси, и скоро они будут утилизированы

1260
16
Звучит парадоксально, но на свалках полно ценных вещей, и недавно в штате Теннесси нашли пару эксклюзивных автомобилей Nissan начала 2000-х годов. И, судя по всему, они скоро отправятся под пресс.
Машины стоят на автомобильной свалке недалеко от штаб-квартиры бренда в Теннесси и предназначены для утилизации.
Это прототип минивэна Nissan Quest и не получивший серийного продолжения Nissan Bevel (хотя его мотивы можно найти в вышедшем позднее Nissan Cube). Первый некомплектен и находится в достаточно плачевном состоянии. Второй выглядит гораздо лучше и может быть приведён в порядок с минимальными усилиями.
×
×
И автор снимков, и описавший ситуацию портал The Drive связались с работниками автостоянки. Те подтвердили, что машины поступили от представительства Ниссана и отправятся под пресс. Причём компания требует предоставить видео в качестве доказательства, что процесс прошёл как надо. Более того, это не первые прототипы, прошедшие через эту свалку.
В Nissan пояснили, что после выставок 2002–2004 годов машины хранились в запасниках. Однако с годами их состояние ухудшилось, и поддерживать их в достойном виде больше невозможно. Поэтому было принято решение об утилизации.
Продать концепты в частные руки нельзя по закону. У них нет VIN-кодов, они не соответствуют требованиям безопасности. При этом нет никаких гарантий, что кто-то не попробует на них поездить по улицам. Автоконцерны, опасаясь ответственности, предпочитают уничтожать уникальные машины.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Забытый концепт-кар нашли в «тайнике» музея Volvo
- Концепт Skoda Tudor 2002 года был настолько крут, что кто-то его украл
- Как выглядели бы современные концепты Mercedes в российских реалиях
- Volkswagen EcoRacer — экономичный дизельный спорткар
- 10 удивительных концепт-каров, о которых стоит вспомнить
22
Понравилось22
Новости партнёров