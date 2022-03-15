Концепт-кары Nissan найдены на свалке в Теннесси, и скоро они будут утилизированы

И автор снимков, и описавший ситуацию портал The Drive связались с работниками автостоянки. Те подтвердили, что машины поступили от представительства Ниссана и отправятся под пресс. Причём компания требует предоставить видео в качестве доказательства, что процесс прошёл как надо. Более того, это не первые прототипы, прошедшие через эту свалку.