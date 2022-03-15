FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Автомир 9293 поста • 761 подписчик подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Концепт-кары Nissan найдены на свалке в Теннесси, и скоро они будут утилизированы

Концепт-кары Nissan найдены на свалке в Теннесси, и скоро они будут утилизированы (16 фото)

Автор:
15 марта 2022 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   концепт   концепт-кар   
1260
16
Звучит парадоксально, но на свалках полно ценных вещей, и недавно в штате Теннесси нашли пару эксклюзивных автомобилей Nissan начала 2000-х годов. И, судя по всему, они скоро отправятся под пресс.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Nissan   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   концепт   концепт-кар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
44k
dima423 2 часа назад
странно мне кажется коллекционеры с удовольствием бы выкупили эти концепты)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
825
Иннoгeнтий Полчаса назад
Вот к чему преводит разрыв контракта с Вазом !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Cornho 2 часа назад
Туда им и дорога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Элек Мек 2 часа назад
Прикольные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Фея из Диснейленда рассказала о пошлостях отцов семейств Фея из Диснейленда рассказала о пошлостях отцов семейств Концепт Skoda Tudor 2002 года был настолько крут, что кто-то его украл Концепт Skoda Tudor 2002 года был настолько крут, что кто-то его украл Забытый концепт-кар нашли в «тайнике» музея Volvo Забытый концепт-кар нашли в «тайнике» музея Volvo Volkswagen EcoRacer — экономичный дизельный спорткар Volkswagen EcoRacer — экономичный дизельный спорткар 10 удивительных концепт-каров, о которых стоит вспомнить 10 удивительных концепт-каров, о которых стоит вспомнить Как выглядели бы современные концепты Mercedes в российских реалиях Как выглядели бы современные концепты Mercedes в российских реалиях
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

345551



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом
2
61
Наш любимый грустный юмор, до ниточки пропитанный иронией и сарказмом
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 12 марта
0
1
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 12 марта
Mitsubishi Eclipse 1995 — Когда в «Форсаже» ещё не летали в космос
1
7
Mitsubishi Eclipse 1995 — Когда в «Форсаже» ещё не летали в космос
Фея из Диснейленда рассказала о пошлостях отцов семейств
Фея из Диснейленда рассказала о пошлостях отцов семейств
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедняги
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#животные#факты#дтп#Россия#аварии#картинки#сарказм#война
#фото#интересно#ватермарк#в мире#автомир#интересное#Приколы#фотографии#СССР#мир
#прикол#история#США#автомобили#подборка#Украина#авто аварии#авария дня#шоу бизнес#неудача

На что жалуетесь?

Вернуться