"Невидимое" препятствие на МКАДе

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На внешней стороне 17го километра МКАД в районе съезда №13 автомобиль такси столкнулся с ограждениями дорожных работ, после чего перевернулся на крышу и загорелся.
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Метки: Видео ДТП МКАД Такси аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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На той недели вызвал такси... так этот "профессионал восточный" чуть на красный не проехал! Я ему говорю, красный, пешеходы идут...! Потом увидел, этот пи...р по видеосвязи с женой разговаривает!