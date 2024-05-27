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"Невидимое" препятствие на МКАДе

"Невидимое" препятствие на МКАДе

Автор:
27 мая 2024 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На внешней стороне 17го километра МКАД в районе съезда №13 автомобиль такси столкнулся с ограждениями дорожных работ, после чего перевернулся на крышу и загорелся.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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9k
Андрей Час назад
Тут гора лампочек + стробоскопы и всё равно не видят. Я даже не знаю, как ещё надо "украшать", чтобы замечали.
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308
rus 15 минут назад
Волитель сидел сразу в 3х телефонах. По одному смотрел приложение такси, по второму по видеосвязи болтал с любимым кишлаком, а по 3му смотрел порнуху
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3k
Сергей 16 минут назад
А какая служба видео предоставила?
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5k
Hemul_D 54 минуты назад
Предлагаю, перед препятствиями ставить трамплин а за препятствием мусорный контейнер, что бы сразу в утиль.
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311
Алексей Хлапов Hemul_D Полчаса назад
Дорожные рабочие на которых упадет авто будут рады
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4k
ProstoBoBka 56 минут назад
Конечно "Невидимое" препятствие, когда водятлы на дорогу не смотрят! Если смотреть на дорогу все отлично видно!

На той недели вызвал такси... так этот "профессионал восточный" чуть на красный не проехал! Я ему говорю, красный, пешеходы идут...! Потом увидел, этот пи...р по видеосвязи с женой разговаривает!
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41k
АнтонПолднев 59 минут назад
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13k
Том Сойер Час назад
В телефон втыкал небось....
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11k
goshan_hmc Час назад
Вот теперь препятствие отлично освещено и скоро будет огорожено машинами с мигалками!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1521 пост (1542 в горячем)

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