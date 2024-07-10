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Смертельный номер - движение задним ходом на МКАДе

Смертельный номер - движение задним ходом на МКАДе

Автор:
10 июля 2024 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
4987
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Уже скопилась целая рубрика с авариями на МКАДе. Если кто-то пропустил, советую ознакомиться. Чего точно нельзя делать на МКАДе - это стоять посреди дороги и ещё более глупое - двигаться задним ходом. Последнее своим примером доказал погибший на месте аварии 41-летний водитель автомобиля Рено.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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49  комментариев
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1k
DuckTales 14 часов назад
Блин, ну проехал ты развязку , ну будет же еще чуть дальше...
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42k
Бабай 2 часа назад
Второй водила спал либо, метров 100 у него было остановиться или объехать - даже не дёрнулся. БМВ, чё вы хотите.
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5k
Андрей 3 часа назад
Жалко БМВ
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6k
BirdTalk 4 часа назад
ипонутый, и второй то же.
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760
Владислав Грецов 5 часов назад
там остановиться то проблемно и смертельно опасно
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14k
Vital Idol 6 часов назад
да, вот он...
Ссылка www.youtube.com
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11k
Berserk 6 часов назад
У меня так щенок несмышленый с прогулки дверь квартиры пробежал и вместо того чтобы развернуться и спокойно пройти назад начал пятиться задом. неужели у водителей уровень iQ как у 3 месячного щенка?
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10k
perekrestok 6 часов назад
Рискованно ехать задним ходом. Но нормальные водители культурно объезжают, а тот кто врезался такое впечатление что не смотрел на дорогу. С таким идиотом и перестраиваться рискованно. Водителя Рено жаль.
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2k
Fara Zolkin 7 часов назад
Побуду немного занудой. Но лин ребята сайт фишки превратился в газету СПИД инфо:
1. Убийства
2. Аварии
3. Ограбления.
4 изнасилования.
5. Статьи про жителей близлежащих государств.
6. Про нашу эстраду(помойку) выгребают тоннами жёлтой информации.
P.s.список можно продолжать. Но какой-то запредельный уровень негатива. Может Администрация сменит курс?
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15k
? ? ? 8 часов назад
компактненько...
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31k
Aqueronte 9 часов назад
Интересно, какой регион у этого гения? Часто вижу как селяне на магистралях ездят как привыкли у себя в пгт.
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8k
Neo 10 часов назад
Зато сэкономил
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1k
Grandelo 11 часов назад
В третьей полосе "нужный" съезд/поворот не проскакивают. Никакого съезда и выезда там и в помине нет, ничего он не проскакивал.
С машиной явно что то случилось, явно неисправность, движок просто вырубило и до обочины не дотянуть, скорость в этой 3-й полосе МКАДа по факту не более 80 км/ч и не факт, что можно резко перестроиться направо. Вперед машина ехать не может. Поэтому водила включил аварийки и пытается откатиться на обочину (может там естественный уклон дороги?). Оставаться даже с аварийками и выставленным треугольником в темное время суток в 3-й полосе МКАД - билет в один конец без шансов на другой исход. Там даже на обочине нет гарантий безопасной остановки.
Вопрос к водителю БМВ - о чем или что он думал в той ситуации?
А кто виноват больше, пусть ГАИ решает.
Интересно, кто как бы поступил в такой ситуации? Делитесь опытом или просто мнением, может спасете кого прочитавшего.
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1k
Kolebator 11 часов назад
конечно водитель рено тот еще сверхразум, но третий совет, чего нельзя делать на мкаде это ездить с закрытыми глазами или пялиться в телефон
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16k
эмосурикат прямоползающий 12 часов назад
ну, кстати, чувак, который догнал, даже не пытался притормозить
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25k
MrGod 13 часов назад
Слишком дорого по бензу ехать дальше, так дешевле, теперь бенз совсем не нужен)
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3k
Igor Grishaev 13 часов назад
"Уж сколько раз твердили миру.."©
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17k
Booka1a 13 часов назад
а сначала хотя бы на обочину уйти религия не позволила?
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14
Valery Booka1a 11 часов назад
Согласен
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49k
Соломей 13 часов назад
ну допустим тот что на рено имел что то с головой, но на бмв, вообще никаких действий не предпринял.неужели не видно аварийку, габариты, фонари заднего хода??
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7k
мемфрид 13 часов назад
Отр Рено только Но осталось
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8k
Отвратительный Мужик 14 часов назад
Очередной идиот на МКАДе. Как такие доживают до 40 лет?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1610 постов (1629 в горячем)

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