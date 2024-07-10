Смертельный номер - движение задним ходом на МКАДе

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Уже скопилась целая рубрика с авариями на МКАДе. Если кто-то пропустил, советую ознакомиться. Чего точно нельзя делать на МКАДе - это стоять посреди дороги и ещё более глупое - двигаться задним ходом. Последнее своим примером доказал погибший на месте аварии 41-летний водитель автомобиля Рено.
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P.s.список можно продолжать. Но какой-то запредельный уровень негатива. Может Администрация сменит курс?
С машиной явно что то случилось, явно неисправность, движок просто вырубило и до обочины не дотянуть, скорость в этой 3-й полосе МКАДа по факту не более 80 км/ч и не факт, что можно резко перестроиться направо. Вперед машина ехать не может. Поэтому водила включил аварийки и пытается откатиться на обочину (может там естественный уклон дороги?). Оставаться даже с аварийками и выставленным треугольником в темное время суток в 3-й полосе МКАД - билет в один конец без шансов на другой исход. Там даже на обочине нет гарантий безопасной остановки.
Вопрос к водителю БМВ - о чем или что он думал в той ситуации?
А кто виноват больше, пусть ГАИ решает.
Интересно, кто как бы поступил в такой ситуации? Делитесь опытом или просто мнением, может спасете кого прочитавшего.
Именно, что пропустил и стал сдавать задом, "незаменимые зарубежные специалисты" так всегда делают, сколько раз видел.
Но виноват будет водятел из БМВ - он не предпринял ничего, чтобы избежать столкновения. Справа и слева ряды были свободны, мог спокойно уйти, но сидел в телефоне.