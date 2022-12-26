Автомобилистка из Курска оторвала заправочный пистолет на АЗС

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Женщина села в свой Opel Mokka, не обратив внимание на то, что сотрудник заправки ещё не вынул пистолет, и тронулась с места.
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