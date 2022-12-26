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Автомобилистка из Курска оторвала заправочный пистолет на АЗС

Автомобилистка из Курска оторвала заправочный пистолет на АЗС

Автор:
26 декабря 2022 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: авто   азс   видео   женщина за рулем   заправка   заправочный шланг   невнимательность   
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Женщина села в свой Opel Mokka, не обратив внимание на то, что сотрудник заправки ещё не вынул пистолет, и тронулась с места.

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Метки: авто   азс   видео   женщина за рулем   заправка   заправочный шланг   невнимательность   
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3  комментария
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Александр 51 минуту назад
Наразводили сервисов... Все эти доп услуги отупляют и без того куриные мозги! Вот раньше было... Приехал, сам пистолет в горловину вставил, сам оплатил, сам проконтролировал заправку, сам извлёк пистолет, закрутил пробку, закрыл крышку... И никаких тебе неожиданностей!
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