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Шина грузовика взорвалась при накачивании и взбодрила ремонтника

Шина грузовика взорвалась при накачивании и взбодрила ремонтника

Автор:
21 декабря 2022 14:48
Сообщество : Автомир
Метки: авто   везение   взрыв   видео   давление   колесо   колесо взорвалось   повезло   
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В Китае работник передвижного шиномонтажного цеха не принял меры предосторожности и начал накачивать шину одного из строительных грузовиков. Парнишка подлетел воздух и перевернулся в воздухе на 360 градусов.

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Метки: авто   везение   взрыв   видео   давление   колесо   колесо взорвалось   повезло   
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11  комментариев
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17k
Александр 3 часа назад
Хорошо что жив остался и относительно цел. Могло бы убить
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
не факт что только взбодрился, там довольно сильный удар он получил, все будет понятно только через минут 15-20.
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24k
Михаил Сметанкин 41 минуту назад
Судя по дыму, он туда сколько атмосфер загнал? 20?
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13k
gavrosh Час назад
Работал как-то на шиномонтажке для грузовиков. Вот в таких клетках колёса качали. Кааак е.. взорвётся, пол часа все глухие, пр цеху ходят)
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Это реклама китайской резины ?
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4k
Трям 2 часа назад
Откуда там 360 градусов? Только на 180, балбес!
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4k
!ГЕНнадий 3 часа назад
Бодрым он не выглядит.. ))
Хоть жив остался. Всяко бывает...
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22k
SolomonA 3 часа назад
Вот поэтому по-правильному накачивают так:
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2k
SHAGREEN 3 часа назад
Ктайца хер убьёшь. Отряхнулся и пошёл
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