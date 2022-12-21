Шина грузовика взорвалась при накачивании и взбодрила ремонтника

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В Китае работник передвижного шиномонтажного цеха не принял меры предосторожности и начал накачивать шину одного из строительных грузовиков. Парнишка подлетел воздух и перевернулся в воздухе на 360 градусов.
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