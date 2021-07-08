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Toyota Camry с газовым оборудованием взорвалась на оживленной улице в Китае

Toyota Camry с газовым оборудованием взорвалась на оживленной улице в Китае (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 14:20
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota Camry   ГАЗ   ГБО   авто   взрыв   взрыв газа   видео   повезло   
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Toyota Camry была унечтожена в Китае после нескольких взрывов. Видеозапись этого инцидента показывает, как автомобиль едет по оживленной городской улице. Внезапно происходит взрыв, создавая огромный огненный шар.

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Метки: Toyota Camry   ГАЗ   ГБО   авто   взрыв   взрыв газа   видео   повезло   
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8  комментариев
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309
Дедуля Полчаса назад
Унечтожена..писатели.
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6k
DZEN 5 минут назад
Он не взрывается говорили они…
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843
g789 15 минут назад
В машине пахнет газом? Ой ладно, окошко опущу, проветрится.
Уже неделю пахнет? Ну может через недельку съезжу на СТО...
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3k
dokder 58 минут назад
ездил как на пороховой бочке
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66k
Время - Ч. Час назад
Зато сэкономил на бензине..
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55k
pynh 2 часа назад
камри на газу это даааа
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15k
Maks Es 2 часа назад
Зато экологично ехал.
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