Toyota Camry с газовым оборудованием взорвалась на оживленной улице в Китае

Утверждается, что водителю удалось выбраться из машины сразу после этого взрыва, и это хорошо, потому что взрывы на этом не прекратились. Когда автомобиль был полностью охвачен пламенем, он взорвался еще, на этот раз более драматично, и создал массивное грибовидное облако пламени и дыма.