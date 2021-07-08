Toyota Camry с газовым оборудованием взорвалась на оживленной улице в Китае

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Toyota Camry была унечтожена в Китае после нескольких взрывов. Видеозапись этого инцидента показывает, как автомобиль едет по оживленной городской улице. Внезапно происходит взрыв, создавая огромный огненный шар.
Утверждается, что водителю удалось выбраться из машины сразу после этого взрыва, и это хорошо, потому что взрывы на этом не прекратились. Когда автомобиль был полностью охвачен пламенем, он взорвался еще, на этот раз более драматично, и создал массивное грибовидное облако пламени и дыма.
Человек, который загрузил видео, утверждает, что автомобиль работал на сжатом природном газе. Однако такие Toyota Camry не поставлялись в Китай, машина была доступна с традиционными 2,0-литровыми и 2,4-литровыми двигателями. Вполне возможно, что владелец сам переоборудовал автомобиль.
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Метки: Toyota Camry ГАЗ ГБО авто взрыв взрыв газа видео повезло
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