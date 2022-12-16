Причудливый грузовик Peterbilt из фантастического сериала выставлен на продажу

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Сериал «Разбойник с большой дороги» был недолговечным телесериалом, который транслировался в девяти эпизодах в период с сентября 1987 года по апрель 1988 года. В шоу был показан довольно уникальный Peterbilt 1982 года выпуска, который недавно был выставлен на продажу за 65 000 долларов на Craigslist.
Известно, что эта уникальная в своем роде машина была построена в 1982 году специально для съемок фантастического сериала «The Highwayman».
Снаружи плоский тягач сразу же обращает на себя внимание далеко вынесенной за переднюю ось кабиной. Полуприцеп к ней закреплен не сзади, а сверху (благодаря гигантскому выступу).
На опубликованных фотографиях видно, что киношная машина пребывает в далеко не лучшем состоянии, хотя продавец утверждает, что с ее кузовом все в порядке, а выглядит он так из-за удаленной ранее краски.
На опубликованных фотографиях видно, что киношная машина пребывает в далеко не лучшем состоянии, хотя продавец утверждает, что с ее кузовом все в порядке, а выглядит он так из-за удаленной ранее краски.
А еще некоторое время назад тягач получил дизельный двигатель Detroit Diesel мощностью 700 л.с. Речь идет о почти новом агрегате, который имеет пробег всего 8 000 км.
Нынешний владелец готов расстаться со столь приметной машиной за вполне себе солидные 65 000 долларов США. Он уверен, что такому автомобилю обязательно найдется применение — после реставрации его можно сдавать в аренду или использовать для съемок рекламы. А еще авто вполне можно превратить в автодом.
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