Причудливый грузовик Peterbilt из фантастического сериала выставлен на продажу

Снаружи плоский тягач сразу же обращает на себя внимание далеко вынесенной за переднюю ось кабиной. Полуприцеп к ней закреплен не сзади, а сверху (благодаря гигантскому выступу). На опубликованных фотографиях видно, что киношная машина пребывает в далеко не лучшем состоянии, хотя продавец утверждает, что с ее кузовом все в порядке, а выглядит он так из-за удаленной ранее краски.

2022-12-16T09:51:39+03:00