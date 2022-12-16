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Причудливый грузовик Peterbilt из фантастического сериала выставлен на продажу

Причудливый грузовик Peterbilt из фантастического сериала выставлен на продажу

Автор:
16 декабря 2022 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: Peterbilt   авто   автомир   автомобили   грузовик   кинотачки   найдено на ebay   
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Сериал «Разбойник с большой дороги» был недолговечным телесериалом, который транслировался в девяти эпизодах в период с сентября 1987 года по апрель 1988 года. В шоу был показан довольно уникальный Peterbilt 1982 года выпуска, который недавно был выставлен на продажу за 65 000 долларов на Craigslist.

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Метки: Peterbilt   авто   автомир   автомобили   грузовик   кинотачки   найдено на ebay   
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