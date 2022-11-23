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Взгляните на полнофункциональную копию Бэтмобиля из фильма «Бэтмен против Супермена»

Взгляните на полнофункциональную копию Бэтмобиля из фильма «Бэтмен против Супермена»

Автор:
23 ноября 2022 10:45
Сообщество : Автомир
Метки: Бэтмен   Бэтмобиль   авто   автомир   автомобили   кинотачки   найдено на ebay   
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Поклонники теперь могут управлять по дорогам общего пользования своим собственным Бэтмобилем мощностью 600 лошадиных сил; все это обойдется им в 500 тысяч евро.

Источник:

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Метки: Бэтмен   Бэтмобиль   авто   автомир   автомобили   кинотачки   найдено на ebay   
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