Взгляните на полнофункциональную копию Бэтмобиля из фильма «Бэтмен против Супермена»

Бэтмобиль изготавливали в специализированном тюнинг-ателье, создающем машины для киноиндустрии. Перед разработчиками стояла сложная задача – сохранить максимально подлинный вид, но при этом уменьшить его ширину с 3 метров (как у оригинала) до 2,4 метра. Иначе его эксплуатацию не позволили бы.



Несмотря на все трудности, проект удалось воплотить в жизнь. Бэтмобиль оборудовали 5,5-литровым компрессорным V8 на 600 л.с. от Mercedes-Benz.