Взгляните на полнофункциональную копию Бэтмобиля из фильма «Бэтмен против Супермена»

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Поклонники теперь могут управлять по дорогам общего пользования своим собственным Бэтмобилем мощностью 600 лошадиных сил; все это обойдется им в 500 тысяч евро.
В Германии выставили на продажу очень качественную реплику Бэтмобиля. Реплика в точности воспроизводит Бэтмобиль из кинофильма «Бэтмен против Супермена». Мало того, это единственный подобный автомобиль в мире, который допущен к дорогам общего пользования.
Бэтмобиль изготавливали в специализированном тюнинг-ателье, создающем машины для киноиндустрии. Перед разработчиками стояла сложная задача – сохранить максимально подлинный вид, но при этом уменьшить его ширину с 3 метров (как у оригинала) до 2,4 метра. Иначе его эксплуатацию не позволили бы.
Бэтмобиль изготавливали в специализированном тюнинг-ателье, создающем машины для киноиндустрии. Перед разработчиками стояла сложная задача – сохранить максимально подлинный вид, но при этом уменьшить его ширину с 3 метров (как у оригинала) до 2,4 метра. Иначе его эксплуатацию не позволили бы.
Несмотря на все трудности, проект удалось воплотить в жизнь. Бэтмобиль оборудовали 5,5-литровым компрессорным V8 на 600 л.с. от Mercedes-Benz.
Несмотря на все трудности, проект удалось воплотить в жизнь. Бэтмобиль оборудовали 5,5-литровым компрессорным V8 на 600 л.с. от Mercedes-Benz.
Вообще, реплики Бэтмобилей в продаже всплывают довольно часто. В прошлом году копию Бэтмобиля из фильма «Темный Рыцарь» продавали в Казахстане.
А чуть раньше на аукцион выставили копию классического Бэтмобиля, созданную на базе Ford 1965 года выпуска.
Источник:
АНТИФИШКИ
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