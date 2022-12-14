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Очень редкий желтый Spyker C8 Spyder с минимальным пробегом может стать вашим

Очень редкий желтый Spyker C8 Spyder с минимальным пробегом может стать вашим

Автор:
14 декабря 2022 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: Spyker   Spyker C8   авто   автомир   автомобили   кабриолет   найдено на ebay   суперкар   
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Если «обычный» Spyker недостаточно особенный… C8 Spyder, который вы видите здесь, немного более особенный – и более привлекательный. Этот желтый Spyker 2008 года выпуска — один из 121 C8 с открытым верхом, построенных голландским брендом. Из них только четыре были поставлены в желтом цвете с черной кожей.
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Метки: Spyker   Spyker C8   авто   автомир   автомобили   кабриолет   найдено на ebay   суперкар   
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2  комментария
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13
Clutchburn 3 часа назад
интерьер конечно дааа
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31k
Юр21 6 минут назад
Я прям представляю как мчу на нём по заснеженным улицам города, трогаюсь на обледенелых перекрёстках, паркуюсь во дворе где снегу по колено...
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