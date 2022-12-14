Очень редкий желтый Spyker C8 Spyder с минимальным пробегом может стать вашим

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Если «обычный» Spyker недостаточно особенный… C8 Spyder, который вы видите здесь, немного более особенный – и более привлекательный. Этот желтый Spyker 2008 года выпуска — один из 121 C8 с открытым верхом, построенных голландским брендом. Из них только четыре были поставлены в желтом цвете с черной кожей.
В январе на аукционе RM Sotheby’s выставят на торги спорткар Spyker C8 Spyder. Этот экземпляр отличается очень редким сочетанием цвета кузова и отделки салона и небольшим пробегом 1,3 тысячи километров. Ценовые ожидания аукционный дом не публикует.
Spyker C8 стал первой моделью марки Spyker, возрождение которой началось в 1999 году. В первой половине прошлого века голландская компания выпускала как автомобили, так и самолёты: авиационное наследие Spyker новые владельцы фирмы отразили в дизайне своих спорткаров.
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Spyker C8 характерен не только «самолётным» силуэтом с необычными воздухозаборниками в задней части, но и оригинальным интерьером, отделанным рифлёным алюминием. Аналоговые приборы и переключатели снабжены авиационной зелёной подсветкой. Кроме того, на спайдере установлен опциональный руль, чьи четыре спицы напоминают скрещённые пропеллеры.
Жёлтый кузов спайдера сочетается с чёрной кожей в салоне с жёлтой строчкой. По данным продавца, среди всех Spyker C8 Spyder только четыре машины имели аналогичную отделку.
Спорткар оснащён 4,2-литровым мотором от Audi, который развивает 400 л.с. и работает с шестиступенчатой механической коробкой Getrag.
По данным Classic.com, в среднем такие автомобили стоят сейчас около 350 тысяч долларов. Самый дорогой известный Spyker C8 Spyder оценили в 505 тысяч.
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