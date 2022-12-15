Женщина неспешно вырулила на главную дорогу и спровоцировала ДТП

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Автомобилистка на «Тигуане» вырулила сразу в центр главной дороги и забыла ускориться. Автор видео сумел избежать столкновения, но вот идущий позади него автомобиль затормозить не успел.
Выложивший видео Сергей сообщает: "Женщина на этом прекрасном авто, по Вашей вине сегодня пострадало два автомобиля, т.к. Вы уехали, не узнав, как и что произошло, завтра с материалами иду в органы... В принципе человек, который въехал, вину признал, но хочу эту МАДАМ наказать..."
Присутствует ненормативная лексика!
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