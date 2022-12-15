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Женщина неспешно вырулила на главную дорогу и спровоцировала ДТП

Женщина неспешно вырулила на главную дорогу и спровоцировала ДТП

Автор:
15 декабря 2022 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   подрезал   
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Автомобилистка на «Тигуане» вырулила сразу в центр главной дороги и забыла ускориться. Автор видео сумел избежать столкновения, но вот идущий позади него автомобиль затормозить не успел.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   подрезал   
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4  комментария
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47k
Элек Мек Час назад
Выехала сразу во второй ряд и замерла....
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28k
Levyathan Час назад
И самое печальное, что притянуть тетку к ДТП не выйдет, от слова совсем.
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16k
Booka1a Час назад
диагной ясен: недотрах
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