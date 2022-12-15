Женщина неспешно вырулила на главную дорогу и спровоцировала ДТП

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Авария дня. В Комсомольске-на-Амуре автомобилистка подлетела на отбойнике и оказалась на...

В Екатеринбурге девушка с «остаточным» устроила ДТП, в котором пострадал пешеход

Повезло, что не глубоко: в Москве автомобиль улетел в реку Яузу

Авария дня. В Коломне водитель «Дастера» улетел под откос

«Здесь все ездят налево»: автомобилистка не признала свою вину в ДТП