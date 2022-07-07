Toyota Type 73: Японский аналог «Шишиги»

К началу 1970-х основу грузового парка вооруженных сил Японии составляли стандартизированные автомобили производства Toyota и Nissan, грузоподъемностью 750 кг. Фактически это были лицензионные копии легендарного Dodge WC 3/4. К тому времени грузовик, а по сути тяжелый внедорожник, разработанный еще в начале 1940-х уже окончательно устарел и Японские силы самообороны объявили конкурс на создание нового полноприводного грузовика грузоподъемностью 2 тонны. Победителем тендера стала фирма Hino (Хино), которая к тому времени уже влилась в состав Тойоты и отвечала за производство средних и тяжелых грузовых автомобилей.