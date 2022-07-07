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Toyota Type 73: Японский аналог «Шишиги»

Toyota Type 73: Японский аналог «Шишиги»

Автор:
07 июля 2022 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Toyota Type 73   авто   автомир   автомобили   военная техника   
376
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Вряд ли для кого-то станет открытием, что двухосные полноприводные грузовики, по типу нашей «Шишиги», широко применялись во многих армиях мира. Аналогичные ГАЗ-66 машины выпускались в Чехословакии, Югославии, ФРГ, Нидерландах и ГДР. В Японии также существовал «свой 66-й» — Toyota Hino Type 73 Chugata.
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Источник:

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Метки: Toyota   Toyota Type 73   авто   автомир   автомобили   военная техника   
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2  комментария
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14k
Совранский Час назад
Автор, у тебя получилась очень обрезанная (и тем самым, не интересная) статья. А вот то, что второе поколение имеет полностью независимую подвеску с портальными редукторами + на Мега Крузере задняя подвеска подруливала!(что вообще редкость для военных). Ты, к сожалению, не указал((
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16k
Дядюшка Ау 41 минуту назад
Не,не. Шестиколесный пинцгауер - вот бомба
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