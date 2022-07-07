Toyota Type 73: Японский аналог «Шишиги»

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Вряд ли для кого-то станет открытием, что двухосные полноприводные грузовики, по типу нашей «Шишиги», широко применялись во многих армиях мира. Аналогичные ГАЗ-66 машины выпускались в Чехословакии, Югославии, ФРГ, Нидерландах и ГДР. В Японии также существовал «свой 66-й» — Toyota Hino Type 73 Chugata.
К началу 1970-х основу грузового парка вооруженных сил Японии составляли стандартизированные автомобили производства Toyota и Nissan, грузоподъемностью 750 кг. Фактически это были лицензионные копии легендарного Dodge WC 3/4. К тому времени грузовик, а по сути тяжелый внедорожник, разработанный еще в начале 1940-х уже окончательно устарел и Японские силы самообороны объявили конкурс на создание нового полноприводного грузовика грузоподъемностью 2 тонны. Победителем тендера стала фирма Hino (Хино), которая к тому времени уже влилась в состав Тойоты и отвечала за производство средних и тяжелых грузовых автомобилей.
Toyota Type 73 Chugata образца 1973 года
Новая «двухтонка» получила обозначение Toyota Type 73 и входила в семейство унифицированных бескапотных грузовиков с примитивной кабиной и всеми односкатными колесами. По сути, это была военная версия среднетоннажного двухосного грузовика Hino Ranger модели WB500. Грузовик первой серии поступил на вооружение в 1973 году.
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Конструктивно автомобиль был довольно прост. В основе Type 73 находилась прочная стальная рама лестничного типа. К ней крепились зависимые рессорные подвески с неразъемными мостами. Передний мост подключаемый, мелколесные дифференциалы возможности блокировки не имели. На переднем конце рамы монтировалась упрощенная двухместная кабина с мягкой брезентовой крышей и откидывающейся вперед рамой ветрового стекла.
Санитарный вариант Type 73
Под кабиной располагался четырехцилиндровый дизель Toyota 1W объемом 4 л мощностью 115 л.с. Вообще мотор — это пожалуй единственное в чем японский грузовик превосходил наш ГАЗ-66. Прострой атмосферный 8-клапанный двигатель был не требователен к качеству топлива и довольно экономичен. С ним Toyota Type 73 без дозаправки мог преодолеть до 800 км пути. С мотором в паре работали 5-ступенчатая МКПП и 2-ступенчатая «раздатка».
В базовом исполнении за кабиной монтировалась цельнометаллическая бортовая платформа с откидными лавками на 16 человек. Вместо нее предусматривалась установка санитарного фургона, радиолакационной станции, 107-мм минометной установки и других различных надстроек.
Грузовик образца 1995 года
В 1995 году Тойота Тип 73 был серьезным образом модернизирован. Точнее под этим названием начал выпускаться совершенно новый грузовик, основанный на модернизированной платформе Toyota Mega Cruiser. С мощным 168-сильным двигателем и новым полноприводным шасси с бортовыми редукторами и блокировками дифференциалов, внедорожные способности Type 73 серьезно возросли. Кроме того за счет внедрения гидроусилителя руля, автоматической 4-ступенчатой коробки передач и кондиционера значительно повысился комфорт в работе водителя.
Toyota Type 73 и по сей день является основным среднетонажным грузовиком сил самообороны Японии. Сколько было выпущено машин достоверно не известно, однако если судить по серийным номерам более 5 тысяч.
Источник:
АНТИФИШКИ
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