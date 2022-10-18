Rezvani Vengeance — бронированный внедорожник, созданный из Cadillac Escalade

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В прошлом Rezvani Motors производила действительно впечатляющие автомобили. И их последнее творение, бронированный внедорожник Vengeance, не менее безумен. Он построен на базе Cadillac Escalade, но обещает обеспечить безопасность военного уровня.
Cadillac Escalade - отличный кроссовер! Большой, мощный, удобный как для корпоративного использования, так и для рядовых американских семей! Но его, как оказалось, можно превратить во внедорожник для диктаторов из стран третьего мира.
Компания Rezvani известна своими дикими внедорожниками и их новый продукт на базе Cadillac Escalade наглядно демонстрирует на чем можно будет комфортно передвигаться во время апокалипсиса... Кузов полностью переработан, предельно строгий и стильный Escalade превратили в настолько брутальный внедорожник, что даже смешно. Основатель компании Феррис Резвани говорит, что задача проекта заключалась в том, чтобы переместить автомобиль из научно-фантастической игры на дороги общего пользования. Еще он отметил, что окончательный дизайн пришлось несколько "смягчить", дабы добавить практичности. Что они там изначально придумали, даже страшно представить!
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Клиентам, сомневающимся в своей безопасности, за 95 000 долларов предлагают пакет брони, включающий защиту от взрыва, пуленепробиваемые стекла (зацените минимализм бокового остекления), шины Run Flat, усиленную подвеску и прочие необходимые вещи. Также доступны стробоскопы, ослепляющие огни, система внутренней связи, дымовая пушка, система ночного видения, противогазы, броники и каски для экипажа. Полный комплект для параноиков. Сомневаюсь, что хоть кто-то закажет базовую версию без противогазов ;) Продукт явно не для любителей экономить и скромничать.
В салоне практически полный Escalade. Переделывать интерьеры всегда гораздо сложнее и накладнее, чем кузова. Кресла удобные, медиа-система прогрессивная, беспроводные зарядки и прочие блага цивилизации в наличии. Единственное, что может не понравиться - диссонанс между строгим интерьером и безумным внешним видом. Агрегаты можно заказывать разные, топовый вариант - 6,2-литровый V8 мощностью почти 700 лошадиных сил с полным приводом. Коробка передач - десятиступенчатый (!) автомат.
Автомобили собираются под заказ, а цены начинаются с 249 000 долларов. Учитывая, что хорошо укомплектованный Escalade стоит в районе 150 000 долларов, Rezvani Vengeance вполне может пробить потолок в полмиллиона долларов. Главное, чтобы фантазия не подвела! И чувство меры...
P.S. Оригинальный Escalade на фоне Rezvani Vengeance (Vengeance в переводе - "отмщение") выглядит настоящим скромнягой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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