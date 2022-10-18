Rezvani Vengeance — бронированный внедорожник, созданный из Cadillac Escalade

Компания Rezvani известна своими дикими внедорожниками и их новый продукт на базе Cadillac Escalade наглядно демонстрирует на чем можно будет комфортно передвигаться во время апокалипсиса... Кузов полностью переработан, предельно строгий и стильный Escalade превратили в настолько брутальный внедорожник, что даже смешно. Основатель компании Феррис Резвани говорит, что задача проекта заключалась в том, чтобы переместить автомобиль из научно-фантастической игры на дороги общего пользования. Еще он отметил, что окончательный дизайн пришлось несколько "смягчить", дабы добавить практичности. Что они там изначально придумали, даже страшно представить!