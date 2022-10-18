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Rezvani Vengeance — бронированный внедорожник, созданный из Cadillac Escalade

Rezvani Vengeance — бронированный внедорожник, созданный из Cadillac Escalade

Автор:
18 октября 2022 08:21
Сообщество : Автомир
Метки: Cadillac   Cadillac Escalade   Rezvani   Rezvani Vengeance   авто   автомир   автомобили   броневик   
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В прошлом Rezvani Motors производила действительно впечатляющие автомобили. И их последнее творение, бронированный внедорожник Vengeance, не менее безумен. Он построен на базе Cadillac Escalade, но обещает обеспечить безопасность военного уровня.
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Источник:

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Метки: Cadillac   Cadillac Escalade   Rezvani   Rezvani Vengeance   авто   автомир   автомобили   броневик   
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5  комментариев
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15k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Пытаются на людях с комплексами нажиться! Во не чем диктаторы ездят!
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¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 3 минуты назад
да неее, мелковат будет, нужно что то вроде этого!
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17k
Пумба 21 минуту назад
Милитеховский броневик! ©Cyberpunk-2077
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10k
kaboza Час назад
водятел похоже там по приборам ездить будет)
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Лан не урчи

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