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На улице Елены Стасовой в Красноярске водитель "Форестера" решил сделать доброе дело, пропустив выезжающий с второстепенной автомобиль, но получил удар сзади.
Хозяин автомобиля с регистратором сообщает о "неприятном ДТП" и озадачивается вопросом - а кто виноват?
Присутствует ненормативная лексика!
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Когда на перекрёстке въедешь в поворачивающего торопыгу помни ты не субарист.
Ну так не неси.
Люди разные, ты смело проезжаешь перекрёстки, а кто-то страхуется. Субарист вполне мог не увидеть из-за поворачивающего таксиста встречку при перестроении, а при выезде на перекрёсток посчитал или показалось, что встречный начал поворачивать и поэтому вдарил по тормозам.
Скорей всего он так и скажет, и видео, которое как ты думаешь спасёт рега, будет как раз подтверждением его слов.