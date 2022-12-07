Была «тринашка», стал металлолом: серьёзное ДТП в ВолгоградеВодитель ВАЗовской «тринадцатой» попытался повернуть налево вслепую и оказался на пути встречного Range Rover. В результате столкновения, отечественная легковушка отлетела в столб.