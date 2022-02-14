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Авария дня. Зрелищное ДТП с грузовиками

Авария дня. Зрелищное ДТП с грузовиками (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 февраля 2022 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   массовое дтп   
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В Черкасской области возле села Орадовка 39-летний водитель небольшого грузовика «Isuzu» врезался остановившийся для поворота грузовик «DAF». «Исузу» выкинуло на встречную полосу, где в него врезался тягач «Volvo» с автоцистерной.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дистанция   дтп   массовое дтп   
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5  комментариев
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1k
User1982 2 часа назад
1. Водитель Suzuki как *опой чуял не ладное - молодец
2. Тульчинка - это производитель масла, поэтому можно сказать что все произошло как по маслу
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22k
Inter 46 минут назад
ржу с этого недоязыка
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4k
Петр 2 часа назад
видимо залипал в телефоне. как можно не увидеть остановившуюся фуру???
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1k
Максим Максимов 3 часа назад
безбашенные хахлы, куле
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7k
Игорь 3 часа назад
....вантаживок
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Олег

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