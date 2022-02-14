844
2
2
В Черкасской области возле села Орадовка 39-летний водитель небольшого грузовика «Isuzu» врезался остановившийся для поворота грузовик «DAF». «Исузу» выкинуло на встречную полосу, где в него врезался тягач «Volvo» с автоцистерной.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
В результате столкновения травмирован один человек.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. ДТП с большегрузами на трассе «Амур»
- Авария дня. Замес пяти автомобилей на трассе под Харьковом
- Авария дня. Столкновение трёх автомобилей в Соликамске
- Авария дня. Женщина и девочка пострадали в ДТП на трассе в Новосибирской области
- Авария дня. Массовое ДТП под Екатеринбургом
13
Понравилось13
Новости партнёров
2. Тульчинка - это производитель масла, поэтому можно сказать что все произошло как по маслу