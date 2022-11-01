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На Красной улице 22-летний парень за рулём Kia при перестроении на большой скорости не справился с управлением и врезался в дерево. Виновник и два его пассажира скончались.
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Предыдущая часть
Вместе с водителем в салоне находились еще три человека: две девушки и парень, всем по 20 лет.
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На месте ДТП погибли водитель и одна пассажирка. Еще одна девушка скончалась позже в больнице.
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Выжить удалось только одному пассажиру, парень госпитализирован с травмами.
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АНТИФИШКИ
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