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Авария дня. В Краснодаре «шашечник» устроил смертельное ДТП

Авария дня. В Краснодаре «шашечник» устроил смертельное ДТП

Автор:
01 ноября 2022 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Kia   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   смертельное дтп   
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На Красной улице 22-летний парень за рулём Kia при перестроении на большой скорости не справился с управлением и врезался в дерево. Виновник и два его пассажира скончались.
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Источник:

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Метки: Kia   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   смертельное дтп   
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15  комментариев
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1k
Dwarf61 4 часа назад
Спасибо, что с собой никого не забрали!
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Олег Полчаса назад
Браво! Ювелирно выпилился! Иной раз хочется чтоб на Красной по ночам ставили бетонные блоки в шахматном порядке. И на Северной тоже
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30k
Slonyash 40 минут назад
Одним ушлёпком меньше!
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3k
Трям 3 часа назад
Главное чтоб дерево уцелело!
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10k
Rus77 3 часа назад
Не садитесь в автомобиль по управлением дебилов!!!
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24k
Matrosskin 3 часа назад
Простите за цинизм - на эту новость я отнесу к разделу хороших новостей. Одним придурком на дороге меньше. ( да-да, я видел что там ещё пассажиры были. 100% - вот чтоб их удивить "смотрите как я умею" он так и ехал. так что - наверное даже не одним меньше.)
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Олег

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