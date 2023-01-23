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Форсаж: волгоградский дрифт

Форсаж: волгоградский дрифт

Автор:
23 января 2023 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   подрезал   
738
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На пересечении Комсомольской и проспекта Ленина автомобилистка задела несколько автомобилей, а затем растерялась и зажала педель газа, устроив эффектный "танец".

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   подрезал   
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7  комментариев
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7k
перевозчик 4 часа назад
и в конце: "я в домике..."
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14k
banzai7 59 минут назад
Какая-то проблема у баб, снять ногу с педали газа.
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4k
Stas Час назад
А вот было бы неплохо на разбор такого "водителя" пригласить инструктора, который выдал права этому чуду! Это хорошо, что еще там людей не было вокруг. Нужно значительно ужесточать правила сдачи и делать несколько этапов на вождение с экстренными ситуациями!
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11k
кот базилий 2 часа назад
Не каждый дристер так смогет
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10k
Алексей 3 часа назад
А где же снех?
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11k
.Атеист. 3 часа назад
Не читал бы описания, то подумал, что педальку заклинило или че др.. но [мат] точно не "а затем растерялась и зажала педель газа,", это же капеец.. ну как так то!? Эх..
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