Форсаж: волгоградский дрифт

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На пересечении Комсомольской и проспекта Ленина автомобилистка задела несколько автомобилей, а затем растерялась и зажала педель газа, устроив эффектный "танец".
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