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Глупое ДТП агрессивной автомобилистки на «Мини Купере»

Глупое ДТП агрессивной автомобилистки на «Мини Купере»

Автор:
10 января 2023 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: MINI   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   женщина за рулем   
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В Москве женщина на голубом «Мини Купере» затупила на светофоре, а затем решила заняться дорожной педагогикой, но устроила ДТП.

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Метки: MINI   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   женщина за рулем   
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43  комментария
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637
Mrak OBOY 2 часа назад
это было эпично! если бы тайоту заменить на столб, бы ло бы идеально)
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10k
Дмитрий 2 минуты назад
Йооооптваю...
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24k
Михаил Сметанкин 2 минуты назад
Дайте угадаю - водительница на куппере имеет ВУ, но никогда не сдавала экзамен?
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33k
russger 3 минуты назад
жена автора тоже овца. Третий раз сигналить был явно лишним. Жутко бесят эти сигнальщики, будто их пчела в жопу ужалила. Сигналят и сигналят
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514
Сергей 8 минут назад
Групповой секс с агрессивной автомобилисткой на «Мини Куни»
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2k
Nyash 9 минут назад
сто пудов девка за рулем была
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1k
Виктор Глущенко 12 минут назад
Ипанашка . А морду лица можно в студию ?
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8k
Tamdima Полчаса назад
Жаль Тоёту, лучше бы там стоял Камаз
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4k
Вячеслав Полчаса назад
"За рулём песда - это не езда!"
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4k
Вячеслав Полчаса назад
"За рулём [мат] - это не езда!"
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6k
Психологическая поддержка 37 минут назад
Пробейте телефон, давайте ей смсок накидаем что она Чмошникца и Лошара
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13k
Александр 39 минут назад
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72k
Viktor 44 минуты назад
Сука, четыре раза посмотрел - кайф!
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8k
Лещ 46 минут назад
Я бы на месте рега даже остановился бы и поржал над ней))
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2
Олег 51 минуту назад
тупая тварь
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4k
vasilykopkov 55 минут назад
Жаль, что слова долбо*б нет в женском роде...
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28k
Levyathan 58 минут назад
Вот не пожалел бы времени и запись оставил бы , чтобы до инспектора дошла. чтобы эта бесноватая [мат] по полной огребла.
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2k
Walther 58 минут назад
Наша Таня громко плачет!
Уронила в речку мячик,
А кто жадничал: "Моё!"?
КАРМА, Таня, ё-моё!!!
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842
Пушкин Час назад
Таким ТП можно прикасаться только к двум машинам,стиральной и швейной
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8k
МихА Час назад
Этот поступок в целом объясняет понятие ТУПАЯ 3,14ЗДА
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8k
МихА Час назад
ха-ха!!! епа.нутое животное,,, сама себя поучила
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