Глупое ДТП агрессивной автомобилистки на «Мини Купере»

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В Москве женщина на голубом «Мини Купере» затупила на светофоре, а затем решила заняться дорожной педагогикой, но устроила ДТП.
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