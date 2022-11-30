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Первый и единственный в мире кастомный лимузин Bentley Arnage с дверями «крылья чайки»

Первый и единственный в мире кастомный лимузин Bentley Arnage с дверями «крылья чайки»

Автор:
30 ноября 2022 10:02
Сообщество : Автомир
Метки: Arnage   Bentley   Bentley Arnage   авто   автомир   автомобили   лимузин   найдено на ebay   
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Автолюбители знают, что в 2001 году был выпущен Bentley Arnage LWB, модель роскошного седана с длинной колесной базой, но для тех, кто ищет гораздо более длинную версию, есть этот удлиненный лимузин. Относительно дешевый.
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Метки: Arnage   Bentley   Bentley Arnage   авто   автомир   автомобили   лимузин   найдено на ebay   
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1  комментарий
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сеньор Леонсио 2 часа назад
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