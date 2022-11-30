Первый и единственный в мире кастомный лимузин Bentley Arnage с дверями «крылья чайки»

Автолюбители знают, что в 2001 году был выпущен Bentley Arnage LWB, модель роскошного седана с длинной колесной базой, но для тех, кто ищет гораздо более длинную версию, есть этот удлиненный лимузин. Относительно дешевый.

0 Источник: Седан Bentley Arnage уже сам по себе является очень роскошным автомобилем, однако в настоящий момент на eBay продается по-настоящему уникальный экземпляр британской модели.

0 Источник: Известно, что данный автомобиль образца 2001 года находится в калифорнийском Беверли-Хиллз и некоторое время назад был превращен в полноценный лимузин.

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0 Источник: Снаружи он обращает на себя внимание бордовой окраской кузова и комплектом серебристо-оранжевых колес. Плюс нельзя не отметить наличие задний дверей типа крыло чайки.

0 Источник: Салон у машины практически полностью отделан кожей кремового цвета. В процессе тюнинга он был перепланирован: в задней (пассажирской) части имеются два ряда сидений, расположенных друг напротив друга.

0 Источник: Как и подобает лимузину, салон у модификации имеет очень богатое оснащение. В частности, авто был укомплектован новой аудиосистемой, мини-баром и монитором, так что скучать в дороге пассажирам не придется.

0 Источник: Также данный Bentley Arnage оснащен камерой заднего вида и имеет многоцветную подсветку интерьера. Многими функциями можно управлять с задних рядов, при этом спереди появились дополнительные кнопки для радиосвязи.

0 Источник: Мотор у машины стандартный. Это 6,75-литровый V8 с двумя турбинами, развивающий 397 л.с. и 835 Нм. За минувшие годы авто проехал всего 16 880 миль (27 165 км).

0 Источник: Кто именно занимался доработкой данного Бентли Арнейдж — не уточняется. Что касается цены, то продавец готов расстаться с ним за 79 950 долларов США (4,8 млн рублей по нынешнему курсу).

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