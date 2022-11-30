Длинный и низкий: кастомный Lincoln Continental 1956 года мощностью 850 лошадей

В США давно популярны рестомоды, в которых объединены облик классических американских автомобилей прошлой эпохи с современными агрегатами. Подобные проекты строит множество компаний по всей Северной Америке и одна из них — SIC Chops, специалисты которой взяли за основу внушительный Lincoln Continental Mark II середины 1950-х и превратили его в самый настоящий суперкар, оснастив машину мощнейшим мотором и дополнив роскошным двухместным салоном.