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Длинный и низкий: кастомный Lincoln Continental 1956 года мощностью 850 лошадей

Длинный и низкий: кастомный Lincoln Continental 1956 года мощностью 850 лошадей

Автор:
30 ноября 2022 09:31
Сообщество : Автомир
Метки: Lincoln   Lincoln Continental   авто   автомир   автомобили   кастом   кастомайзинг   рестомод   
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В начале следующего года этот потрясающий Lincoln Continental Mark II 1956 года выпуска будет выставлен на аукцион на мероприятии Barrett Jackson’s в Скоттсдейле. Каждый аспект сборки является кастомным и включает в себя полностью индивидуальный кузов, новый интерьер и уникальную силовую установку.
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Метки: Lincoln   Lincoln Continental   авто   автомир   автомобили   кастом   кастомайзинг   рестомод   
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1  комментарий
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504
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Выглядит как сосиска (hot dog
) или свёрнутый и прижатый блин. И, конечно, надо впихнуть чёртову гидравлику чтобы днищем улицу чистить.
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