Длинный и низкий: кастомный Lincoln Continental 1956 года мощностью 850 лошадей

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В начале следующего года этот потрясающий Lincoln Continental Mark II 1956 года выпуска будет выставлен на аукцион на мероприятии Barrett Jackson’s в Скоттсдейле. Каждый аспект сборки является кастомным и включает в себя полностью индивидуальный кузов, новый интерьер и уникальную силовую установку.
В США давно популярны рестомоды, в которых объединены облик классических американских автомобилей прошлой эпохи с современными агрегатами. Подобные проекты строит множество компаний по всей Северной Америке и одна из них — SIC Chops, специалисты которой взяли за основу внушительный Lincoln Continental Mark II середины 1950-х и превратили его в самый настоящий суперкар, оснастив машину мощнейшим мотором и дополнив роскошным двухместным салоном.
Ателье из Аризоны полностью переработало кузов автомобиля 1956 года выпуска — крыша стала ниже на семь сантиметров, появились новые бамперы, созданные специально для проекта, были убраны дверные ручки и водостоки. Купе окрасили в цвет Dupont Toner Black, который дополняют хромированные элементы кузова и стильные хромированные диски Colorado Custom, обутые в покрышки с уайт-воллами.
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Салон получил руль от Colorado Custom, мультимедийную систему Kicker и цифровые приборы Dakota Digital, а также кресла от Lexus. Интерьер отделан чёрной кожей с белыми вставками. Под капотом рестомода скрыт 850-сильный двигатель V8 от Ford, доработанный Jon Kaase Racing, который сочетается с автоматической коробкой передач Chevrolet.
Особенностью автомобиля является некий автограф неназванной знаменитости под крышкой багажника. Якобы его отыскали в процессе реставрации исходного Lincoln Continental Mark II, а затем сохранили. По слухам, речь идёт об автографе американской актрисы, певицы, драматурга, сценариста и секс-символа Мэй Уэст. Так это или нет — узнает победитель торгов Scottsdale Auction, которые аукционный дом Barrett Jackson’s проведёт в 2023 году.
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