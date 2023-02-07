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Grand Mercedes-Benz 600SL: надругательство над шикарным R129

Grand Mercedes-Benz 600SL: надругательство над шикарным R129

Автор:
07 февраля 2023 09:30
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   авто   автодизайн   автомир   автомобили   кастомайзинг   рестомод   
171
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Grand Mercedes-Benz 600SL - это своего рода гибрид, в котором переплетаются элементы двух моделей, вошедших в историю марки. И происходит это столь же оригинально, сколь и «естественно», почти неожиданно, учитывая, что речь идет об автомобилях, родившихся в очень разные эпохи.
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Метки: Mercedes Benz   авто   автодизайн   автомир   автомобили   кастомайзинг   рестомод   
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3  комментария
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492
Мицелий Грибов 2 часа назад
Мне срочно надо посмотреть на что-нибудь красивое после такого
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Просто прохожий 45 минут назад
Вот в чём конкретно "надругательство"? И кто судья?
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