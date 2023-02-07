Grand Mercedes-Benz 600SL: надругательство над шикарным R129

Grand Mercedes-Benz 600SL - это своего рода гибрид, в котором переплетаются элементы двух моделей, вошедших в историю марки. И происходит это столь же оригинально, сколь и «естественно», почти неожиданно, учитывая, что речь идет об автомобилях, родившихся в очень разные эпохи.

0 Источник: На фото запечатлен уникальный в своем роде рестомод Grand Mercedes-Benz 600SL, в разработке которого принял участие легендарный французский дизайнер Поль Брак (Paul Bracq).

0 Источник: В свое время последний придумал внешность классического Mercedes-Benz 600 (W100) 1967 года. В начале двухтысячных у французского специалиста поинтересовались, каким он видит двухдверную версию данной модели со складным мягким верхом.

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0 Источник: В результате дизайнер нарисовал сразу шесть концептов, при этом наиболее удачный вариант решилась воплотить в жизнь специалисты мастерской «Classic Car Restoration».

0 Источник: Сообщается, что модификация была построена в две тысячи десятом. Основой для проекта послужил редкий Mercedes SL600 Silver Arrow R129 2002 года выпуска, тираж которого составил всего 100 экземпляров. В процессе тюнинга у донорской машины был серьезно изменен дизайн передней и задней части кузова.

0 Источник: Стилизовать «Серебрянную Стрелу» под классическую модель из шестидесятых оказалось совсем не просто. Многие компоненты для машины пришлось создавать буквально с нуля. В частности, она получила открывающийся вперед капот (как на легендарном Mercedes SL Pagoda W113).

0 Источник: Изначально специалисты мастерской хотели сдвинуть заднюю ось назад, но в результате от этой идеи отказались и просто укоротили положенные автомобилю бампера.

0 Источник: Получившийся рестомод имеет множество хромированных компонентов, в том числе массивную решетку радиатора. Он окрашен в серебристый оттенок «Mercedes 777». К слову, с завода SL600 Silver Arrow красили только в этот цвет.

0 Источник: В движение двухдверку приводит 6,0-литровый V12 мощностью 394 л.с. (569 Нм). Сообщается, что с ним она способна ускоряться с 0-60 миль/ч (96 км/ч) за 5,9 секунды. В свою очередь модернизированные тормоза призваны обеспечить более эффективное торможение.

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