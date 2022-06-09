Потрясающий рестомод Chevrolet Bel-Air 1956 года стоимостью всего 200 тысяч долларов

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Этот Chevrolet Bel-Air 1956 года по праву можно считать произведением искусства на колесах. Он продается через eBay за 200 000 долларов и, помимо полной реставрации, получил многочисленные обновления.
Речь идет о роскошном рестомоде, который имеет серебристую окраску кузова и декоративные вставки «Matte Pewter Metallic». Автомобиль также щеголяет измененными бамперами и светодиодными фарами. Плюс ему положены эффектные 18- и 20-дюймовые легкосплавные колеса Billet Specialties спереди и сзади соответственно.
Салон у модификации имеет кастомную центральную консоль и отделан кожей бордового цвета. Из оснащения стоит отметить новую аудиосистему с ретро-дизайном радио и цифровую приборку. А еще авто укомплектован рычагом КПП от Lokar.
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Известно, что в процессе постройки данного рестомода донорский Chevrolet Bel-Air подвергся комплексной реставрации и получил современные силовые агрегаты.
Известно, что в процессе постройки данного рестомода донорский Chevrolet Bel-Air подвергся комплексной реставрации и получил современные силовые агрегаты.
Так, в движение заднеприводный автомобиль приводит 5,7-литровый двигатель LS1 V8, работающий в тандеме с четырехскоростным автоматом 4L65E. Продавец не афиширует производительность агрегата, но в стоковом состоянии такой мотор выдает минимум 309 сил.
Здесь же движок стоит вовсе не стоковый: в наличии алюминиевый радиатор Griffin, два электрических вентилятора, глушители фирмы Flowmaster и коллекторы с керамическим покрытием.
А еще рестомод может похвастаться наличием полностью независимой подвески с пневмоэлементами «по кругу», что позволяет регулировать клиренс. Плюс у него установлены более эффективные тормоза.
Продавец просил за машину солидные 199 900 долларов США, и в настоящий момент объявление уже неактивно. Судя по всему, рестомод обрел нового владельца.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В таком случае это уже не "ретро" а "ремейк по мотивам"