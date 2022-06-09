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Потрясающий рестомод Chevrolet Bel-Air 1956 года стоимостью всего 200 тысяч долларов

Потрясающий рестомод Chevrolet Bel-Air 1956 года стоимостью всего 200 тысяч долларов

Автор:
09 июня 2022 10:35
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   Chevrolet Bel Air   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   рестомод   
261
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Этот Chevrolet Bel-Air 1956 года по праву можно считать произведением искусства на колесах. Он продается через eBay за 200 000 долларов и, помимо полной реставрации, получил многочисленные обновления.
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Источник:

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Метки: Chevrolet   Chevrolet Bel Air   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   рестомод   
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6  комментариев
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54k
alertol 2 часа назад
- получил многочисленные обновления.

В таком случае это уже не "ретро" а "ремейк по мотивам"
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66k
Варакин Алексей 14 минут назад
Фууууу! Новодел! Лимпопо!
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46k
dima423 38 минут назад
реально очень красиво) и по моему совсем не дорого за такой шедевр
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61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
стpeмные ремни какие то - попадешь в аварию и конец...
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6k
Shade116 3 часа назад
Шикарно!
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