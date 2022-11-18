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Кабриолет Lincoln Continental 1964 года выпуска экс-президента США Линдона Джонсона выставлен на продажу

Кабриолет Lincoln Continental 1964 года выпуска экс-президента США Линдона Джонсона выставлен на продажу

Автор:
18 ноября 2022 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: Lincoln   Lincoln Continental   авто   автомир   автомобили   кабриолет   олдтаймер   ретро авто   
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Этот кабриолет Lincoln Continental 1964 года был куплен новым президентом Линдоном Б. Джонсоном в первые годы его президентства и использовался для поездок. Он хранил машину в гараже на своём ранчо в Стоунволле, штат Техас.

Источник:

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Метки: Lincoln   Lincoln Continental   авто   автомир   автомобили   кабриолет   олдтаймер   ретро авто   
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Александр Maтвийка 10 минут назад
Красивая машина
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