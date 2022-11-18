Кабриолет Lincoln Continental 1964 года выпуска экс-президента США Линдона Джонсона выставлен на продажу

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Этот кабриолет Lincoln Continental 1964 года был куплен новым президентом Линдоном Б. Джонсоном в первые годы его президентства и использовался для поездок. Он хранил машину в гараже на своём ранчо в Стоунволле, штат Техас.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer идут торги за открытый Lincoln Continental образца 1964 года с относительно небольшим пробегом 25,7 тысяч километров. За автомобиль уже предлагают 172 тысячи долларов: дело не в состоянии лота, а в персоне его бывшего хозяина. Первым владельцем кабриолета был президент США Линдон Джонсон.
Четырёхдверный кабриолет с белым кузовом и серо-бежевым салоном оснащён складным верхом с электроприводом. В комплектацию Continental входят гидроусилитель руля, кондиционер и радиоприёмник, а также электрические стеклоподъёмники.
В движение кабриолет приводится восьмицилиндровым двигателем объёмом 7 литров, который развивает 320 л.с. и 630 Нм крутящего момента и работает с трёхступенчатой автоматической коробкой.
Продавец утверждает, что в начале 2000-х автомобиль был серьёзно отремонтирован. Нынешнему владельцу он принадлежит с 2016 года, но кабриолетом почти не пользовались: на нём проехали около 80 километров. Покупателю передадут все необходимые документы, удостоверяющие личность первого хозяина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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