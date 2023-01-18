Классический пикап Chevrolet 1949 года получил множество деталей от Corvette

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Всякий раз, когда наш взгляд падает на что-то похожее на вот этот Chevrolet 3600 1949 года, мы точно знаем, что классический стиль кузова должен скрывать самые современные детали. В случае с этим, эти современные детали используются от разных "Корветтов".
Запечатленный на фото эффектный рестомод Chevrolet 3600 образца 1949 года имеет идеально отреставрированный кузов. Снаружи он радует глаз красной окраской и блестящими хромированными компонентами.
Запечатленный на фото пикап имеет идеально отреставрированный кузов. Снаружи он радует глаз красной окраской и блестящими хромированными компонентами.
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Интересно, что подвеска у автомобиля явно была занижена, а колеса он получил от Corvette C4. Плюс от последнего были позаимствованы и компоненты тормозной системы.
Грузовая платформа машины отделана натуральным деревом, а салон — кожей. На передней панели перед водителем имеется электронная приборка Vintage USA.
Порадовать пассажиров призвана стереосистема Autosound AM/AM/Bluetooth, которая при этом еще и имеет вывод на кузов, что позволяет устроить шумную тусовку где-нибудь на парковке.
Известно, что в процессе реставрации и тюнинга разработчики сохранили оригинальную раму модели. При этом спереди были установлены койловеры от Corvette 1984 года, а сзади — появилась пневмоподвеска.
В движение рестомод приводит 5,7-литровый двигатель с четырехкамерным карбюратором Holley, впуском Edelbrock и двойным выхлопом. Отдача силового агрегата не афишируется, а работает он в тандеме с автоматической коробкой передач.
Сообщается, что тюнеры потратили на доработку и реставрацию классического грузовичка порядка 400 часов. Судя по сайту Mecum, торги за машину все еще продолжаются.
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