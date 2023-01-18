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Классический пикап Chevrolet 1949 года получил множество деталей от Corvette

Классический пикап Chevrolet 1949 года получил множество деталей от Corvette

Автор:
18 января 2023 10:54
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   пикап   рестомод   
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Всякий раз, когда наш взгляд падает на что-то похожее на вот этот Chevrolet 3600 1949 года, мы точно знаем, что классический стиль кузова должен скрывать самые современные детали. В случае с этим, эти современные детали используются от разных "Корветтов".
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Метки: Chevrolet   авто   автомир   автомобили   кастомайзинг   пикап   рестомод   
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