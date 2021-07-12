«Чайка» — история разработки легендарного советского автомобиля

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Чайка — для нашей страны автомобиль знаковый. Символ нового времени и огромный шаг вперед для отечественного автопрома. Смелый дизайн, передовой двигатель V8, АКПП с кнопочным управлением и множество других новшеств. Все это выгодно отличало "Чайку" от других советских автомобилей. Даже номенклатурный ЗИС, формально стоявший на ступеньку выше, не мог ничего ей ничего противопоставить.
Чайка на госиспытаниях
Разработка новой машины на замену стремительно устаревающему ЗИМ (ГАЗ-12) началась в 1954 году. А в 1956-м были построены первые прототипы. Ведущим конструктором стал Н.А.Юшманов (он работал и над моделью ЗИМ), за внешний вид отвечал Б.Б.Лебедев. Довольно быстро стало понятно, что модернизировать текущий ГАЗ-12 занятие бесперспективное, и газовские специалисты задумали сконструировать новинку с нуля. При этом они решили отойти от смелой несущей концепции ЗИМ, и выполнить ГАЗ-13 рамным автомобилем. Прежде всего это было вызвано тем, что будущий флагман автозавода ГАЗ должен был стать крупнее и намного динамичнее предшественника. В таких условиях только рама смогла бы обеспечить механическую прочность и достаточную стабильность силовой структуры автомобиля.
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Коллектив создателей: Л.Э.Дуарте – конструктор кузова ГАЗ-13, В.В.Мосолов – водитель испытатель, В.П.Буданов – начальник цеха испытаний, М.А.Метелёв – водитель-испытатель, А.Л.Зильперт – конструктор рулевого управления, Л.Д.Кальмансон – конструктор АКПП.
Как известно горьковчане исторически придерживались американской автостроительной школы. Так что при создании ГАЗ-13 они ориентировались на последние тенденции протекающие за океаном. И даже по случаю изучили новинки марки Packard сезона 1955 года — Patrician и Caribbean.
Специально для ГАЗ-13 под руководством П.Э.Сыркина был разработан новый восьмицилиндровый двигатель. По ряду технических решений мотор был передовым. К примеру его ГБЦ, блок и впускной коллектор были изготовлены из алюминиевого сплава. В результате агрегат получился достаточно мощным и при этом легким. В итоговом варианте он получил объем в 5,5 л и выдавал 195 л.с. при собственной массе в 245 кг. Отличный показатель, на уровне лучших мировых аналогов. Конструктивно мотор напоминал американские V8 тех лет: верхнее расположение клапанов, распределительный вал в развале блока, привод клапанов через толкатели и штанги, двухсекционный маслонасос и четырехкамерный карбюратор. В пару к мотору определили доработанную под возросший крутящий момент — автоматическую трехступенчатую коробку передач ГАЗ-21. Причем управлялась она через 4-кнопочный селектор. Ничего подобного ранее советская автопромышленность не предлагала!
Шасси ГАЗ-13, иллюстрация из оригинального проспекта
Шасси также исполнили по последней заокеанской моде. Рама X-образная, хребтовая. Подвеска спереди независимая рычажная, сзади рессорная. Амортизаторы телескопические двухстороннего действия. Тормоза всех колес барабанные, как и рулевое управление с усилителем. Задний мост гипоидный, шины бескамерные. В общем с какой стороны не посмотри, в Горьком смогли построить мирового, то бишь американского уровня автомобиль.
Автомобиль на автовыставке в Праге, 1960 год
Шасси накрыли элегантным четырехдверным кузовом типа седан (лимузин). Злые языки утверждают, что оформление переднего фасада полностью скопировано у вышеозначенных Паккардов. Безусловно желая соответствовать последним веяниям, Борис Лебедев волей не волей оглядывался на заокеанские машины. Но говорить о том, что Чайка и Паккард похожи до степени смешения в корне неверно. В ГАЗ-13 хватало самобытных дизайнерских решений. Спереди можно приметить оригинальную мелкоячеистую решетку радиатора, а на боковинах красовалась хромированная полоса под отрицательным углом обрамляющая выштамповки задних колесных арок. Отличались и пропорции. Советская машина была заметно шире, чем американская. При этом ГАЗ-13 выглядел динамично и легковесно, даже в строгой «номенклатурной» окраске.
К слову салон Чайки выглядел не менее нарядно. Формально семиместный, наибольший комфорт он дарил пассажирам третьего ряда. Для них предлагался мягкий трехместный диван с подлокотниками и встроенной пепельницей. Посередине на передней панели красовался транзисторный радиоприемник А-13 с функцией подстройки. Слева от него находились контрольные приборы во главе с огромным спидометром, а справа такого же размера часы. Выдвижная антенна с электроприводом, как и стеклоподъемники. ГАЗ-13 кондиционер не полагался, все таки в иерархии правительственных машин он стоял на ступеньку ниже, чем ЗИЛ.
В 1958 году Чайку свозили на промышленную выставку в Брюссель, где машина с позолоченной решеткой радиатора произвела фурор и получила Гран-при. Годом позднее машину запустили в серийное производство, после чего началась ее долгая конвейерная жизнь. Выпуск ГАЗ-13 продолжался 22 года, причем без каких-либо серьезных конструктивных изменений. Чайка служила в министерствах и парткомах, дипломатических миссиях в СССР и за рубежом. Возила космонавтов и звезд кинематографа. Всего было выпущено 3179 этих прекрасных машин.
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Метки: ГАЗ авто автомир автомобили газ чайка газ-13 ретро авто чайка
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Эх, вот что мешало развить тему и продолжать строить качесвтенные хорошие машины?
з.ы. ради интереса полазил на авто.ру/дроме - самая дешёвая чайка сейчас стоит 2,5 ляма. А так в среднем 4-6 млн. рублей. Раритет-с для очень больших ценителей/фанатов)))