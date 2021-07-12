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«Чайка» — история разработки легендарного советского автомобиля

«Чайка» — история разработки легендарного советского автомобиля (11 фото)

Автор:
12 июля 2021 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   авто   автомир   автомобили   газ чайка   газ-13   ретро авто   чайка   
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Чайка — для нашей страны автомобиль знаковый. Символ нового времени и огромный шаг вперед для отечественного автопрома. Смелый дизайн, передовой двигатель V8, АКПП с кнопочным управлением и множество других новшеств. Все это выгодно отличало "Чайку" от других советских автомобилей. Даже номенклатурный ЗИС, формально стоявший на ступеньку выше, не мог ничего ей ничего противопоставить.
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Метки: ГАЗ   авто   автомир   автомобили   газ чайка   газ-13   ретро авто   чайка   
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Александр Зотов Час назад
В общем с какой стороны не посмотри, в Горьком смогли построить мирового, то бишь американского уровня автомобиль
-------------
Эх, вот что мешало развить тему и продолжать строить качесвтенные хорошие машины?
з.ы. ради интереса полазил на авто.ру/дроме - самая дешёвая чайка сейчас стоит 2,5 ляма. А так в среднем 4-6 млн. рублей. Раритет-с для очень больших ценителей/фанатов)))
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