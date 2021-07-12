«Чайка» — история разработки легендарного советского автомобиля

Специально для ГАЗ-13 под руководством П.Э.Сыркина был разработан новый восьмицилиндровый двигатель. По ряду технических решений мотор был передовым. К примеру его ГБЦ, блок и впускной коллектор были изготовлены из алюминиевого сплава. В результате агрегат получился достаточно мощным и при этом легким. В итоговом варианте он получил объем в 5,5 л и выдавал 195 л.с. при собственной массе в 245 кг. Отличный показатель, на уровне лучших мировых аналогов. Конструктивно мотор напоминал американские V8 тех лет: верхнее расположение клапанов, распределительный вал в развале блока, привод клапанов через толкатели и штанги, двухсекционный маслонасос и четырехкамерный карбюратор. В пару к мотору определили доработанную под возросший крутящий момент — автоматическую трехступенчатую коробку передач ГАЗ-21. Причем управлялась она через 4-кнопочный селектор. Ничего подобного ранее советская автопромышленность не предлагала!