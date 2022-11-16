В Москве блондинка продала свой BMW, а через день угнала его у нового владельца

В Москве дама милой наружности выставила свой BMW 630d xDrive 2021 на продажу за 5 миллионов рублей. Покупатель нашёлся быстро — мужчину устроила цена и он купил автомобиль. Новый владелец припарковал своё авто у подъезда, но через день машины там уже не было. Как оказалось, машину угнала бывшая владелица.
Покупатель нашёл объявление на одном из автомобильных каналов в "телеге". BМW 630 XDRIVE 2021 года выпуска выставили за 5 млн рублей. Парень радостный встретился с владелицей — сексапильной блондинкой 36 лет Екатериной. Договор быстро заключили, женщина получила деньги и уехала.
Новый владелец поставил свой автомобиль во дворе, а через день его там не обнаружил. Пошёл в полицию.
Угонщицу вычислили быстро по камерам. Ею оказалась бывшая владелица Екатерина. По данным SHOT, блондиночка провернула схему вместе с подельниками — сестрой – студенткой мединститута и двумя безработными знакомыми мужчинами. Автомобиль так и не найден. Последний раз по камерам её видели на МКАД в районе Волоколамского шоссе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Процедура простая, справится любой, есть в мануале к сигналке.
Если бывший владелец оставил себе лишний брелочек - он уже работать не будет.
И сигналку менять не придётся.
А вот блокиратор руля или КПП лучше сразу поменять, а если нет - установить.
Да, это все ломается, обходится и т.п., но чем больше времени нужно для угона, тем меньше вероятность угона.
Срок вышел.