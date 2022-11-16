В Москве блондинка продала свой BMW, а через день угнала его у нового владельца

Покупатель нашёл объявление на одном из автомобильных каналов в "телеге". BМW 630 XDRIVE 2021 года выпуска выставили за 5 млн рублей. Парень радостный встретился с владелицей — сексапильной блондинкой 36 лет Екатериной. Договор быстро заключили, женщина получила деньги и уехала.

Новый владелец поставил свой автомобиль во дворе, а через день его там не обнаружил. Пошёл в полицию.