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В Москве блондинка продала свой BMW, а через день угнала его у нового владельца

В Москве блондинка продала свой BMW, а через день угнала его у нового владельца

Автор:
16 ноября 2022 09:47
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Москва   Россия   интересное   продажа авто   угон   фото   
3968
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В Москве дама милой наружности выставила свой BMW 630d xDrive 2021 на продажу за 5 миллионов рублей. Покупатель нашёлся быстро — мужчину устроила цена и он купил автомобиль. Новый владелец припарковал своё авто у подъезда, но через день машины там уже не было. Как оказалось, машину угнала бывшая владелица.

Покупатель нашёл объявление на одном из автомобильных каналов в "телеге". BМW 630 XDRIVE 2021 года выпуска выставили за 5 млн рублей. Парень радостный встретился с владелицей — сексапильной блондинкой 36 лет Екатериной. Договор быстро заключили, женщина получила деньги и уехала.

Новый владелец поставил свой автомобиль во дворе, а через день его там не обнаружил. Пошёл в полицию.

Угонщицу вычислили быстро по камерам. Ею оказалась бывшая владелица Екатерина. По данным SHOT, блондиночка провернула схему вместе с подельниками — сестрой – студенткой мединститута и двумя безработными знакомыми мужчинами. Автомобиль так и не найден. Последний раз по камерам её видели на МКАД в районе Волоколамского шоссе.

Источник:

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Метки: BMW   Москва   Россия   интересное   продажа авто   угон   фото   
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20  комментариев
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71k
Доктор Джонс 2 часа назад
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3k
vasilykopkov 9 минут назад
Сразу после покупки надо делать заново привязку брелоков.
Процедура простая, справится любой, есть в мануале к сигналке.
Если бывший владелец оставил себе лишний брелочек - он уже работать не будет.
И сигналку менять не придётся.
А вот блокиратор руля или КПП лучше сразу поменять, а если нет - установить.
Да, это все ломается, обходится и т.п., но чем больше времени нужно для угона, тем меньше вероятность угона.
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7k
Артём 18 минут назад
Ну владелец тоже тот ещё лошара. То что цена ниже рыночной его нихрена не смутило.
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10k
Oleg 22 минуты назад
Купил новый авто, оставил во дворе, не заменив сигналки , не поставив хотя бы какой-то доп защиты? копеечные 5 млн...
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4k
Александр Полчаса назад
Занимательный каршеринг...
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7k
Артём Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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583
partners74 Полчаса назад
ловкость рук и никакого мошенства
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2k
Оксид Бетона 42 минуты назад
Ну теперь пусть 5 млн.натурой возвращает.
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4k
perekrestok 47 минут назад
Новый хозяин лошара! Надо было сразу всю охранку на машине поменять. Ну или на самом деле поставить машину под серьезную охрану. А так подарил девушке 5 лямов за встречу и приятный разговор.
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1k
ChePaev Час назад
а Вася- покупашка тоже молодец - только что купленную машину за 5 лямов и не застрахованную по КАСКО, бросил во дворе, вместо того чтобы пока не застрахуется оставить ее где-нибудь на платной стоянке или подземном паркинге жилого комплекса, откуда выезд под камерами и с брелком открытия шлагбаума или рольставней выезда.
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6k
Том Сойер Час назад

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−2
Sata33 2 часа назад
Уже наверно в Грузии )
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1k
Шурман 2 часа назад
Ну теперь срок , дура дурой . Бумаги о продаже есть , камеры зафиксировали угон . Теперь где нибудь в другом регионе тоже самое прокрутит .
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16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Видимо с карточки уж слишком много потратила,вот и придумала как деньги вернуть,чтобы мужа не злить.
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28k
Levyathan 2 часа назад
Не продала, а дала покататься!
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8k
hairov 2 часа назад
Молодец, б**ть!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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