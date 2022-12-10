FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1442 поста • 580 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей
Ремонт может кардинально изменить комнату или дом, подарив им вторую жизнь

Ремонт может кардинально изменить комнату или дом, подарив им вторую жизнь

Автор:
10 декабря 2022 09:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: было стало   дом   комната   креатив   ремонт   сделай сам   фантазия   фото   
423
18

Ниже вы можете увидеть примеры подобных радикальных ремонтов, на которые, вероятно, было затрачено уйма сил и нервов. Вполне возможно, что какие-то из идей вы возьмёте себе на вооружение и в ближайшем будущем воплотите их в жизнь.

Многие люди привыкли, что ремонт квартиры или дома ограничивается небольшими изменениями. Как правило, инициативы хватает на то, чтобы переклеить обои и в лучшем случае передвинуть мебель. Однако некоторые умельцы не привыкли ограничиваться полумерами. Им нужны глобальные трансформации, которые заставят их с головой погрузиться в процесс. Зато после окончания ремонта все изменения будут заметны сразу же. Поверьте, взглянув на их работы, вы не сможете сдержать удивления и восхищения.


Кажется, они не просто отремонтировали дом, а построили его заново

×
×

Сложно поверить, что это один и тот же дом. Строители приложили много усилий, чтобы сделать его более габаритным и просторным.


Захудалый домик преобразился до неузнаваемости


До и после


Комфортная и стильная комната для отдыха


Плюс сто к уюту


Деревянная комната превратилась в крутую ванную


Большая стройка


Интересная задумка и крутое воплощение

Отличный вариант, как можно преобразить участок, на котором нет ничего, кроме сорняков и камней.


Невзрачный домик превратился в настоящий дворец


Стильная кухня


Сложно представить, сколько труда и терпения вложено в эту комнату


Ремонт в детской комнате

Теперь в детской комнате появилась удобная рабочая зона. Наверняка ребёнок остался доволен получившимся результатом.


Дом выглядит теперь совершенно иначе


Кажется невозможным? Это реально!


Кухня стала значительно светлее и просторнее

На такой белоснежной кухне и готовить жалко. Только и делай, что любуйся и поддерживай чистоту.


В этом ремонте продумано всё до мелочей

У мастеров получилось создать отличную зону для отдыха. Наверняка, здесь круто сидеть по вечерам с чашкой чая или кофе, наслаждаясь ночным небом.


Отремонтировали дом 1910 года

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: было стало   дом   комната   креатив   ремонт   сделай сам   фантазия   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
71k
Доктор Джонс 2 часа назад
Нормально... Единственное - мне не нравятся слишком большие ванные комнаты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
865
Сергей С 14 минут назад
На большенстве фото не ремонт а реконструкция
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

294700



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Скрытый в тени: время обнажить свою катану
Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка
Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка
Набирающие популярность в сообществах
Что происходит с тахометрами на современных немецких автомобилях?
Что происходит с тахометрами на современных немецких автомобилях?
Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12
Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Суровая правда жизни

Лучшие демотиваторы
Шлюшевый мишка

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#дтп#США#сарказм#Разное#Приколы#новый год#Россия
#Юмор#животные#аварии#картинки#факты#Украина#комментарии#шоу бизнес#Жизнь#в мире
#Прикол#интересно#подборка#Прошлое#авто аварии#сатира#люди#Ynews#собака#полиция
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку 18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего 18 экстравагантных сумок, которые гарантировано смогут приковать к себе взгляд каждого прохожего 20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками 20+ любопытных идей в интерьере, которые можно воплотить своими руками 16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки 16 случаев, когда рестораны использовали для подачи блюд что угодно, но не тарелки 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов 15 чехлов для телефонов, чей креативный дизайн сводит с ума и вызывает много вопросов 15 беспощадно странных книжных обложек 15 беспощадно странных книжных обложек

На что жалуетесь?

Вернуться