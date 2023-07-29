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18 беспощадных модификаций, которые превратили обыкновенные автомобили в смешных трансформеров

18 беспощадных модификаций, которые превратили обыкновенные автомобили в смешных трансформеров

Автор:
29 июля 2023 12:01
Сообщество : Автомир
Метки: авто   креатив   машина   модификация   трансформер   фантазия   
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Главное, чтобы чудо-модификации не сказывались на безопасности и комфорте при езде. Если есть желающие добавить немного веселья в автомобильным мир, то почему бы и нет? Предлагаем вам взглянуть на примеры подобных шедевров, созданных креативными автолюбителями.

Некоторые водители стремятся сделать свои автомобили по-настоящему уникальными, внося в них необычные детали и модификации. Это могут быть классические тюнинговые решения и действительно странные, экстравагантные изменения, которые выглядят, как проделки какого-то шутника. Как ни странно, но именно подобные трансформации всегда привлекают больше всего внимания и вызывают море обсуждений. Ведь не каждый день можно встретить нечто подобное на дороге.

Интересный подход

×
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Взлетаем!


Вы когда-нибудь видели Теслу с колёсами от телеги?


Как попасть на водительское сиденье?


Сэр, у вас колёсики разъезжаются


Когда у тебя маленький автомобиль, но ты хочешь улучшить его по полной


Автомобиль-мотоцикл


Авто без второй половинки


Колёса для скейтборда на Порше


Когда в душе ты старый воин на римской колеснице


Такие штуки чудовищно популярны в Техасе.


Броненосца вызывали?


Похоже, он в очках


Город засыпает, просыпаются нарушители спокойствия


Два в одном


Согласитесь, средняя дверь и сбивает с толку, и впечатляет.


Любитель больших колёс


Это, вероятно, современная карета Золушки


На этой машине не осталось живого места — всё просверлено, приклеено и покрашено


Побрякушек много не бывает

Хозяин должен быть вороной.


Кажется, владелец доволен получившимся шедевром


Кто за рулем?!

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Метки: авто   креатив   машина   модификация   трансформер   фантазия   
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