18 беспощадных модификаций, которые превратили обыкновенные автомобили в смешных трансформеров

Главное, чтобы чудо-модификации не сказывались на безопасности и комфорте при езде. Если есть желающие добавить немного веселья в автомобильным мир, то почему бы и нет? Предлагаем вам взглянуть на примеры подобных шедевров, созданных креативными автолюбителями.
Некоторые водители стремятся сделать свои автомобили по-настоящему уникальными, внося в них необычные детали и модификации. Это могут быть классические тюнинговые решения и действительно странные, экстравагантные изменения, которые выглядят, как проделки какого-то шутника. Как ни странно, но именно подобные трансформации всегда привлекают больше всего внимания и вызывают море обсуждений. Ведь не каждый день можно встретить нечто подобное на дороге.
Интересный подход
Взлетаем!
Вы когда-нибудь видели Теслу с колёсами от телеги?
Как попасть на водительское сиденье?
Сэр, у вас колёсики разъезжаются
Когда у тебя маленький автомобиль, но ты хочешь улучшить его по полной
Автомобиль-мотоцикл
Авто без второй половинки
Колёса для скейтборда на Порше
Когда в душе ты старый воин на римской колеснице
Такие штуки чудовищно популярны в Техасе.
Броненосца вызывали?
Похоже, он в очках
Город засыпает, просыпаются нарушители спокойствия
Два в одном
Согласитесь, средняя дверь и сбивает с толку, и впечатляет.
Любитель больших колёс
Это, вероятно, современная карета Золушки
На этой машине не осталось живого места — всё просверлено, приклеено и покрашено
Побрякушек много не бывает
Хозяин должен быть вороной.
Кажется, владелец доволен получившимся шедевром
Кто за рулем?!
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых