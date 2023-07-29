18 беспощадных модификаций, которые превратили обыкновенные автомобили в смешных трансформеров

Некоторые водители стремятся сделать свои автомобили по-настоящему уникальными, внося в них необычные детали и модификации. Это могут быть классические тюнинговые решения и действительно странные, экстравагантные изменения, которые выглядят, как проделки какого-то шутника. Как ни странно, но именно подобные трансформации всегда привлекают больше всего внимания и вызывают море обсуждений. Ведь не каждый день можно встретить нечто подобное на дороге.

Интересный подход