15 лимонадов с экстремальными вкусами

Началось всё с того, что учёные House Houses Group решили, что хватит с них слёз, и вывели новый сорт лука «Smile Ball». Главная его фишка в том, что он практически не вызывает слезотечение при нарезке. Да и на вкус он слаще обычного лука. Чтобы популяризировать своё изобретение, компания сделала интересный маркетинговый ход, запустив в продажу луковый лимонад «Onionade».

Чтобы совсем уж не пугать потенциальных потребителей отметим, что готовят напиток не из чистого лука. Помимо главного ингредиента в составе значатся вода, лимоны и мёд. Те, кто пробовал Онионад, отмечают, что пахнет лучком он дай боже, но сам вкус можно сравнить с яблоком.

Лимонад со вкусом одуванчика и лопуха