1326
2
1
20-летний парень за рулём «Лады Приоры» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с троллейбусом.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Водитель троллейбуса получил легкую травму ноги. К счастью, в салоне не было пассажиров.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Самосвал с песком расплющил легковушку в Удмуртии
- Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой
- Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области
- Авария дня. Смертельное ДТП на выезде из Новочебоксарска
- Авария дня. Пассажир «Лады» погиб в результате столкновения со снегоуборщиком в Иркутской области
Новости партнёров
реклама
И все хором:
Его не заносит так, чтобы в какой-то момент не было контроля.
Это разновидность прыжков с крыши.
хорошо что водитель автобуса не пострадал сильно, девушку жалко которая с ним в машине была
иногда мне кажется что добрую часть людей моложе 22х лет стоит изолировать от общества - ибо дураки опасней безумцев