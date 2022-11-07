FISHKINET
Сообщество Аварии 6063 поста • 527 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Авария дня. В Волгограде в страшном ДТП разбились парень с девушкой

Авария дня. В Волгограде в страшном ДТП разбились парень с девушкой

Автор:
07 ноября 2022 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
1326
2
1
20-летний парень за рулём «Лады Приоры» на высокой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с троллейбусом.
Предыдущая часть

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   смертельное дтп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Ухалус Посовиномус 3 часа назад
чоткий чорный опущенец - довыдрючивался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Олег 6 минут назад
красавчик! Жаль только троллейбус и его водителя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 22 минуты назад
А теперь скажите, дети, кто сидел в "кабриолете"?
И все хором:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Кот Баюн 24 минуты назад
чОткие пацанчики, чОтко выпилились! Браво
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss Полчаса назад
А мне троллейбус понравился. Он даже не вздрогнул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir Полчаса назад
девчонку жалко - могла бы еще поумнеть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Шуруп Полчаса назад
Самоубийство. Однозначно.
Его не заносит так, чтобы в какой-то момент не было контроля.
Это разновидность прыжков с крыши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
Александр Поляков 36 минут назад
обезьяна горная наверное и чернильница
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
DHC 45 минут назад
впечатлений на всю жизнь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
Руслан 46 минут назад
Я в 20 тоже носился как ненормальный, но есть одно НО у меня был форд фокус с нормальной подвеской!! =) Жалко ребят конечно! Вот кому он чего доказать хотел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
kaboza 53 минуты назад
Ну никак не въезжаю, что обсос может изменив подвеску, реально сделать это лучше чем отдел профессионалов с техническим складом ума и соответственным образованием, тратят на доводку узлов автомобиля МНОГО времени..как жизнь двух людей трагедия, как памятник идиоту...жиза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte Час назад
Закономерный исход для опущенной приоры и такого же гонщика. Додумался ведь, на этой помойке в ближайшую КБ ехать опасно, а он на ней в город выехал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
GROMOZEKA Час назад
А теперь послушаем долбо@бов, которые нам расскажут, что резаные пружины НИКАК НЕ ВЛИЯЮТ НА УПРАВЛЯЕМОСТЬ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
не справился с управлением, жалко молодые были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
Denis Rogut 2 часа назад
Я так понимаю за рулем был пилот с южных регионов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Copycat 3 часа назад
вот зачем так гонять? видимо 20лет - ума нет вообще
хорошо что водитель автобуса не пострадал сильно, девушку жалко которая с ним в машине была

иногда мне кажется что добрую часть людей моложе 22х лет стоит изолировать от общества - ибо дураки опасней безумцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 3 часа назад
- Банза-а-ай!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Karelian 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pinbalist 3 часа назад
Ну хорошо что в троллейбус, а не в пешеходов или легковушку. Да и по совести сказать - не жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Павел Плеханов 3 часа назад
Практическое занятие на тему:"Влияние изменений в подвеске на управляемость"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

363574



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Береги платье снову: подборка платьев, которые понравятся не только девушкам
Береги платье снову: подборка платьев, которые понравятся не только девушкам
Удивительные факты, о которых вы возможно не знали
Удивительные факты, о которых вы возможно не знали
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Когда фантазёр – это призвание
Когда фантазёр – это призвание
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кровать с лабиринтом для кота

Лучшие демотиваторы
Семейный отряд самоубийц

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#Прикол#Приколы#удивительно#фильм#страна#сарказм#познавательно
#Юмор#история#СССР#кино#забавно#природа#актеры#дтп#сатира#Разное
#интересно#люди#фотографии#животные#шоу бизнес#в мире#звезды#позитив#улыбнуло#Россия
Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Midea M6 - бюджетный робот-пылесос с лазерной навигацией с хорошей скидкой Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области Авария дня. Семья пожилых врачей погибла в Челябинской области Авария дня. Самосвал с песком расплющил легковушку в Удмуртии Авария дня. Самосвал с песком расплющил легковушку в Удмуртии Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой Авария дня. Пассажир «Лады» погиб в результате столкновения со снегоуборщиком в Иркутской области Авария дня. Пассажир «Лады» погиб в результате столкновения со снегоуборщиком в Иркутской области Авария дня. Смертельное ДТП на выезде из Новочебоксарска Авария дня. Смертельное ДТП на выезде из Новочебоксарска

На что жалуетесь?

Вернуться