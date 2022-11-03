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Случайный наезд на механика в автосервисе

Случайный наезд на механика в автосервисе

Автор:
03 ноября 2022 11:46
Сообщество : Автомир
Метки: СТО   авто   автосервис   видео   лада   невнимательность   несчастный случай   
446
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В Одном из автосервисов Санкт-Петербурга владелец "Приоры" завёл автомобиль на передаче и травмировал механика.

Источник:

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Метки: СТО   авто   автосервис   видео   лада   невнимательность   несчастный случай   
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7  комментариев
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23k
Егор 4 часа назад
Юнит перекачал очки здоровья в очки опыта.
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11
Александра С 15 минут назад
Водила живой после этого?
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925
IOON Час назад
а почему в сц клиент вообще за руль садится? тут или работники разгильдяи, или он чей то кореш, типа Серег загоняй щас глянем, он сам может, Серега четкий водила.. ))
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12k
Кыся Час назад
Классика жанра. Не стой перед машиной и не пускай клиента за руль(а лучше вообще в гараж).
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7k
SuperTroll 3 часа назад
Завел на передаче.
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10k
ScorpionDS 4 часа назад
По коленям, так и без ног можно остаться ...
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