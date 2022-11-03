Случайный наезд на механика в автосервисе

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В Одном из автосервисов Санкт-Петербурга владелец "Приоры" завёл автомобиль на передаче и травмировал механика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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