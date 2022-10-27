Полный назад! Очень глупое ДТП на светофоре

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Водитель автомобиля с регистратором, явно не ожидал, что скоро станет участником ДТП.
Источник:
АНТИФИШКИ
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PS Звука нет, поэтому не понятно сигналил ли рег. У меня было несколько случаев подобного, сигнал клаксона всегда действовал, просто нужно не спать, а следить за обстановкой.