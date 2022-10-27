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Полный назад! Очень глупое ДТП на светофоре

Полный назад! Очень глупое ДТП на светофоре

Автор:
27 октября 2022 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   женщина за рулем   
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Водитель автомобиля с регистратором, явно не ожидал, что скоро станет участником ДТП.

Источник:

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   глупое дтп   дтп   женщина за рулем   
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13  комментариев
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5k
Leonid 18 минут назад
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598
kolobok263 10 минут назад
а видео где?
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32k
ACU900 17 минут назад
Вот только благодаря регистратору можно доказать что это Тойота задним ходом врезалась а не тот кто с регом дал газу...
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28k
Levyathan Полчаса назад
Забавно будет, если водитель тойоты уехал с места ДТП. Номер-то задний он на месте ДТП оставил)))
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26k
Юрьевич 46 минут назад
О пользе регистратора... Без регистратора устанешь доказывать, что стоял на месте, а идиот впереди просто перепутал передачу.

PS Звука нет, поэтому не понятно сигналил ли рег. У меня было несколько случаев подобного, сигнал клаксона всегда действовал, просто нужно не спать, а следить за обстановкой.
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1k
ChePaev 47 минут назад
водила регистратора тоже долго стоял и наблюдал как впереди у машины горят фары заднего хода, наверно прикидывал на спор с кем то, поедет ли машина вперед с горящими фарами заднего хода ))) А баба за рулем понятное дело перепутала положения R и D переключателя АКПП, они же рядом друг с другом находятся и стояла на тормозе пялясь на светофор.
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3k
vfrcbvec 47 минут назад
Я был свидетелем такой же почти ситуации курица стояла во дворе на такой же красненькой машинке на проезде, рядом парковка небольшая рядом с магазином. Я посигналил чтоб освободила проезд, она неожиданно выкрутила руль и задним ходом с ускорением долбанула машину на парковке потом переключилась в перед и уехала... хорошо у меня перед ней метра три было меня не зацепила. Может это не мое дело. Но я подумал подумал и оставил записку с номером ее потерпевшему под дворник.
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Олег

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