Citroen PLR компании Michelin был 10-колесным монстром, созданным для испытаний грузовых шин

Автомобиль представлял собой глубоко переработанную вариацию Citroën DS Safari, кузов которого удлинили до 7,2 м и расширили до 2,45 м. Ходовая часть включала в себя пять осей: две управляемые спереди и три ведущие сзади. Как и на базовом Citroën DS подвеска была гидропневматической. Задние мосты позаимствовали у Peugeot 504, колеса у микроавтобуса Citroën H Van.