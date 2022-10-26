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Citroen PLR компании Michelin был 10-колесным монстром, созданным для испытаний грузовых шин

Citroen PLR компании Michelin был 10-колесным монстром, созданным для испытаний грузовых шин

Автор:
26 октября 2022 08:50
Сообщество : Автомир
Метки: Citroen   Michelin   авто   автомир   автомобили   испытания   
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Этот 10-колесный автомобиль имел 11-е колесо внутри, и его не было видно. Второй двигатель использовался для его вращения. Посмотрим как это работало и для чего это было нужно.

Источник:

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Метки: Citroen   Michelin   авто   автомир   автомобили   испытания   
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