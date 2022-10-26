Citroen PLR компании Michelin был 10-колесным монстром, созданным для испытаний грузовых шин

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Этот 10-колесный автомобиль имел 11-е колесо внутри, и его не было видно. Второй двигатель использовался для его вращения. Посмотрим как это работало и для чего это было нужно.
Длина 7 метров, два двигателя V8, 10 колес и вес 9,5 тонны — это не те характеристики, которые приходят на ум когда мы говорим о французских машинах. Тем не менее они относятся к Citroën DS PLR — невероятной испытательной лаборатории фирмы Мишлен.
В начале 1970-х фирма Мишлен вознамерилась вывести на рынок грузовые высокопрочные шины, способные работать на скорости 100 км/ч и более. Разработка таких шин для того времени была задачей нетривиальной, и требовала большого комплекса испытаний. Специально для ее решения в 1972 году по заказу Мишлен, специалисты Ситроен построили уникальную подвижную лабораторию — Citroën DS PLR.
Автомобиль представлял собой глубоко переработанную вариацию Citroën DS Safari, кузов которого удлинили до 7,2 м и расширили до 2,45 м. Ходовая часть включала в себя пять осей: две управляемые спереди и три ведущие сзади. Как и на базовом Citroën DS подвеска была гидропневматической. Задние мосты позаимствовали у Peugeot 504, колеса у микроавтобуса Citroën H Van.
Силовая установка была представлена двумя двигателями Chevrolet V8 рабочим объемом 7,4 л и мощностью 390 л.с. каждый. Агрегаты располагались в задней части машины и выполняли разные функции: один из них через автоматическую 3-ступенчатую трансмиссию приводил машину в движение, второй работал в интересах испытательной установки.
В среднем отсеке можно увидеть колесо грузового автомобиля
Последняя представляла собой вращательный стенд приспособленный для грузового колеса, оснащенный гидроприводом, защитным обтекателем и измерительной аппаратурой. Стенд располагался в средней части автомобиля и имел специальный вырез через который грузовое колесо опускалась на асфальт. С помощью гидравлического устройства, испытатели могли имитировать различные условия эксплуатации шины, будь то скорость, нагрузка или угол поворота.
Citroën DS PLR, который в компании ласково называли «Mille Pattes» (Многоножка), несмотря на огромный вес был машиной довольно быстрой и мог разгоняться до 180 км/ч. Как следствие испытывались шины в большом диапазоне скоростей и в условиях приближенных к натуральным.
По мере развития стационарных испытательных установок, со временем нужда в Citroën DS PLR постепенно отпала. В начале 1980-х эксплуатация «Многоножки» была завершена, и автомобиль перебрался в заводской музей фирмы Мишлен в Клермон-Ферране, где и находится по сей день.
Источник:
АНТИФИШКИ
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