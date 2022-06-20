Полноприводный КамАЗ-4310 на испытаниях

В рамках семейства предполагалось создать автомобили 6 модификаций:



- Базовый КамАЗ-4310 с бортовой платформой с задним откидным бортом

- КамАЗ-43101 с бортовой платформой с тремя откидными бортами

- КамАЗ-43102 с бортовой платформой с тремя откидными бортами и кабиной со спальным местом

- КамАЗ-43103 с бортовой платформой с задним откидным бортом и кабиной со спальным местом

- КамАЗ-43104 шасси без платформы

- КамАЗ-4410 седельный тягач с кабиной со спальным местом