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Полноприводный КамАЗ-4310 на испытаниях

Полноприводный КамАЗ-4310 на испытаниях

Автор:
20 июня 2022 09:27
Сообщество : Автомир
Метки: КамАЗ   КамАЗ-4310   авто   автомир   автомобили   грузовик   испытания   
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В 1981 году, после пуска второй очереди Камского автозавода, на производство поступили автомобили второй серии. Базовая машина под индексом КамАЗ-4310 представляла собой трехосный грузовик повышенной проходимости с полноприводной трансмиссией и высоким клиренсом.
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Источник:

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Метки: КамАЗ   КамАЗ-4310   авто   автомир   автомобили   грузовик   испытания   
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4  комментария
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Сибиряк 3 часа назад
Хорошая машина, учился на такой. Надёжен как автомат Калашникова.
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6k
tamin 3 часа назад
КамАЗ-4310 уверенно передвигался по разбитым грунтовым дорогам с глубиной колеи до 400 мм, снежной целине глубиной снега до 600 мм, преодолевал подъемы крутизной до 31 и броды глубиной 1400 мм. Динамические данные были следующими: от 0 до 60 км/ч автомобиль разгонялся за 35 секунд, а его максимальная скорость не превышала 80

Бомба. Но вот насчёт 3-х осной системы для внедорожья, не уверен. Тот же зил 131 сильно проигрывает шишиге. Сильно забивается место между колёсами задними.
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