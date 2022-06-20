Полноприводный КамАЗ-4310 на испытаниях

705
10
В 1981 году, после пуска второй очереди Камского автозавода, на производство поступили автомобили второй серии. Базовая машина под индексом КамАЗ-4310 представляла собой трехосный грузовик повышенной проходимости с полноприводной трансмиссией и высоким клиренсом.
Автомобиль в основном предназначался для службы в Советской армии, потому во время разработки подвергся самым суровым испытаниям. Некоторые моменты этих испытаний в виде фотоматериалов представлены в этой статье.
Базовый КамАЗ-4310
Проектирование нового семейства началось в 1969 году. Целью работ послужило создание на базе КамАЗ-5320 полноприводных автомобилей грузоподъемностью 5 т (6х6), предназначенных для перевозки грузов, людей, монтажа спец. надстроек, буксировки прицепов по всем видам дорог и пересеченной местности.
×
×
Седельный тягач КамАЗ-4410
В рамках семейства предполагалось создать автомобили 6 модификаций:
- Базовый КамАЗ-4310 с бортовой платформой с задним откидным бортом
- КамАЗ-43101 с бортовой платформой с тремя откидными бортами
- КамАЗ-43102 с бортовой платформой с тремя откидными бортами и кабиной со спальным местом
- КамАЗ-43103 с бортовой платформой с задним откидным бортом и кабиной со спальным местом
- КамАЗ-43104 шасси без платформы
- КамАЗ-4410 седельный тягач с кабиной со спальным местом
- Базовый КамАЗ-4310 с бортовой платформой с задним откидным бортом
- КамАЗ-43101 с бортовой платформой с тремя откидными бортами
- КамАЗ-43102 с бортовой платформой с тремя откидными бортами и кабиной со спальным местом
- КамАЗ-43103 с бортовой платформой с задним откидным бортом и кабиной со спальным местом
- КамАЗ-43104 шасси без платформы
- КамАЗ-4410 седельный тягач с кабиной со спальным местом
КамАЗы в песках Туркменской ССР
Первый опытный образец КамАЗ-4310 построили на Заводе им. Лихачева в 1970 году. Первые межведомственные испытания четырех прототипов состоялись с апреля 1976 года по март 1977 года. Пробег протяженностью в 33-37 тыс. км проходил по маршруту Москва-Ашхабад-Москва.
КамАЗ-4410 с полуприцепом ОдАЗ-9350 штурмует бархан
В ходе пробега автомобили передвигались по грунтовым дорогам с преодолением горных перевалов высотой до 3370 м.
Уральский хребет и КамАЗы 1978 год
С мая по август 1978 года состоялся еще один пробег по маршруту Куйбышев-Чита через Байкал, всего 18 тысяч километров.
КамАЗ-4310 на весенней распутице
Испытания показали, что по основным параметрам автомобили находятся на уровне технических требований, предъявляемых к перспективным моделям. Автомобиль обладал высокими тягово-динамическими качествами, надежностью и экономичностью. Еще одной сильно стороной грузовика стала его проходимость.
КамАЗ-43102 на тяжелом бездорожье
КамАЗ-4310 уверенно передвигался по разбитым грунтовым дорогам с глубиной колеи до 400 мм, снежной целине глубиной снега до 600 мм, преодолевал подъемы крутизной до 31 и броды глубиной 1400 мм. Динамические данные были следующими: от 0 до 60 км/ч автомобиль разгонялся за 35 секунд, а его максимальная скорость не превышала 80 км/ч.
КамАЗ на въезде в Читу
Первая опытная партия КамАЗ-4310 сошла с конвейера в январе 1981 года. Поточное производство автомобиля стартовало в 1983 году. Всего до 1995 года в различных модификациях было выпущено 274 тыс. единиц.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- КрАЗ-222 «Днепр» — первый тяжёлый грузовик-самосвал СССР
- Военный грузовик 6x6 переделали в невероятный автодом, в котором очень много места
- МАЗ-505: экспериментальный полноприводник из СССР
- БелАЗ-540 — Первенец Белорусского автомобильного завода
- Советский «Студебекер»: первый крупный военный грузовик 6х6
Новости партнёров
Бомба. Но вот насчёт 3-х осной системы для внедорожья, не уверен. Тот же зил 131 сильно проигрывает шишиге. Сильно забивается место между колёсами задними.