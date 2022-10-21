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Без мыла не пролез: водитель «Лачетти» попал в западню

Без мыла не пролез: водитель «Лачетти» попал в западню

Автор:
21 октября 2022 13:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   сужение дороги   
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Водитель «Лачетти» с упорством хотел влезть перед грузовиком в месте сужения дороги, но не влез.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   сужение дороги   
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8  комментариев
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7k
Кружок 2 часа назад
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4k
satra 16 минут назад
Я бы так резко через встречку не объезжал бы.
Могло бы и прилететь.
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28k
Levyathan 56 минут назад
Обходить большегрузы справа, и так дело не благодарное, а под знаком конец полосы, тем более, когда ты олень, сперва начинаешь тормозить, но потом решаешь проскочить- вообще без вариантов.
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1k
Шурман Час назад
Рег свалил и видео не оставил , красава , сейчас этот судак на жигулях иностранных будет гнать что не он виноват .
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Почти поместился, молодец. Так скоро разовьет глазомер и научится определять габариты.
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Олег

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