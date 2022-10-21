Без мыла не пролез: водитель «Лачетти» попал в западню

Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть

Авария дня. Момент столкновения состава и самосвала под Тверью

Женщина чудом отделалась легкими травмами после того, как ее автомобиль расплющил грузовик

Водитель тягача не заметил, что зацепил «Теслу» и протащил её около километра по шоссе

В Алматы грузовик на полном ходу потерял задний мост

Зрелищно получилось! В Ленобласти КамАЗ завалился на бок