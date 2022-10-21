Без мыла не пролез: водитель «Лачетти» попал в западню

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Водитель «Лачетти» с упорством хотел влезть перед грузовиком в месте сужения дороги, но не влез.
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АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео грузовик дтп сужение дороги
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Могло бы и прилететь.