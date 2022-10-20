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Справедливое наказание за парковку на газоне

Справедливое наказание за парковку на газоне

Автор:
20 октября 2022 12:08
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоместь   автохам   видео   газон   месть   парковка   парковка на газоне   
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В Шушарах водитель припарковал свой кроссовер на газоне прямо у пешеходного перехода. Похоже, местные мстители не стерпели такой наглости.

Источник:

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Метки: авто   автоместь   автохам   видео   газон   месть   парковка   парковка на газоне   
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21  комментарий
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7k
GROMOZEKA Час назад
Вполне себе справедливо.
Потому, что если к такому ушлепану подойти и культурно спросить, почему оно стало вот так, то в ответ услышишь много чего, но не слова раскаяния.
Так, что поделом
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−128
Валерий Петров 3 минуты назад
фары разбить еще и поцарапать по кругу и будет прям доброта
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1k
svarog19692007 13 минут назад
Хоть бы не нашли того , кто проучил "барана"
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2k
mikhanych 15 минут назад
никогда не понимал таких мер: ты встал там, где нельзя, но я сделаю так, чтобы ты остался тут на долго и эвакуировать проблематично. вот выкрутить нипеля - это и не так критично и человек посношается, но уберет свое ведро
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8k
Tamdima 52 минуты назад
Чёто мало!
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2k
pinbalist Час назад
У меня для таких в сумке сосок от бескамерки лежит. Золотники повыкручивал, порчи имущества нет, а быдлятина стоит и тратит время на подкачку (не считая потраченного времени на поиск чего-нить, чем золотники обратно вкрутить).
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11k
кот базилий Час назад
Приятно глазу
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9k
Б.Касторский Час назад
Если порезы боковые, то придется новые покупать. А ведь еще в школе учили природу беречь!
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81
kost Б.Касторский 12 минут назад
Гуманнее соски от бескамерок перекусить.
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5k
Бу Час назад
наука лучше всего передается через побои)
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26k
Киры4 Час назад
Недобор скорее.
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