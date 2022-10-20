Справедливое наказание за парковку на газоне

2444
1
1
В Шушарах водитель припарковал свой кроссовер на газоне прямо у пешеходного перехода. Похоже, местные мстители не стерпели такой наглости.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- В Томске неизвестный мститель пробил топором крышу новенькой Тойоты
- Наказание автохама из Омска законным способом
- Есть пробитие! В Волгограде жители многоэтажки жестко проучили автомобилиста
- Когда терпение лопнуло! В Казани отец ребенка-инвалида разбил лобовое стекло машины, перекрывшей выход
- В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками
Новости партнёров
Потому, что если к такому ушлепану подойти и культурно спросить, почему оно стало вот так, то в ответ услышишь много чего, но не слова раскаяния.
Так, что поделом