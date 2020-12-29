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В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками

В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками (7 фото)

Автор:
29 декабря 2020 14:05
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автоместь   автомир   автохам   месть   народная месть   парковка   
1758
7
Жительница многоквартирного дома в Красногвардейском районе Петербурга обнаружила утром свой Volkswagen Tiguan побитым и измазанным вареньем с кабачковой икрой. Злоумышленники бросали в кроссовер банки с верхних этажей.
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Метки: авто   автоместь   автомир   автохам   месть   народная месть   парковка   
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29  комментариев
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8k
Vacony 2 часа назад
жаль нет общего фона - что бы понять где же и как она припарковалась
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772
Antidepressant 4 минуты назад
Женское высокомерное и хамское отношение к окружающим, к сожалению стало нормой, особенно если она "ЯЖНАМАШИНЕ".
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52
самогонщик 5 минут назад
Так и до расчлененки не далеко.
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652
АлексЮстасу 16 минут назад
...вареньем с кабачковой икрой...
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1k
0lov 20 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
Элитный тигр Полчаса назад
Вычислить кто кидает банки с балкона - пустяковое дело. Потом кидальщики будут копить бабло на нехилый ремонт авто.
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616
DDM Элитный тигр 21 минуту назад
Ага, как же! Уже баллистики из убойного отдела едут траекторию банок вычислять.
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547
Odinochka Полчаса назад
Похоже, что авто стоит на пешеходной дорожке..
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1k
elf3399 Полчаса назад
Одной учёной больше.
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Дмитрий Эквадор Лоха 38 минут назад
Школьники решили учинить "справедливость", воодушевившись чтивом из интернетов....
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394
Андрей Смит 54 минуты назад
где общий фон того, как эта мадам припарковалась?
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4k
Дмитрий Горчилин 56 минут назад
Квартира под сдачу, пьяная молодежь. У нас в доме такое тоже было, с балкона летела стеклотара. Потом ни в ту машину попали- и все, в квартире тихо-тихо.
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1k
Acid Snake Дмитрий Горчилин 37 минут назад
Точно, пьяная молодежь на выписку принесла с собой икру и варенье
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2k
RoseM Acid Snake 7 минут назад
"на выписку" - это хорошо.

Друга из больницы выписали?
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2k
Руслан Руднев 59 минут назад
Варенье с икрой "заморской" жалко...
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11k
Serg2001 Час назад
Так-то вроде как все понятно, но лифчики... Как-то выпадают из стройной версии происходящего...))
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8k
Атеист Час назад
Не, это не выход.. Нужно было позвонить чтоб эвакуировали. Пару таких звонков в основном помогает обучить нерадивого водятла)

А вообще реально там узковато.
https://www.google.ru/maps/@59.9397733,30.4861168,3a,75y,200.24h,73.86t/data=!3m9!1e1!3m7!1shnjfEfmhPHAzCvJzL75Aag!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i34?hl=ruhttps://www.google.ru/maps/@59.9397733,30.4861168,3a,75y,200.24h,73.86t/data=!3m9!1e1!3m7!1shnjfEfmhPHAzCvJzL75Aag!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i34?hl=ru
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143k
☭Cheкаво☭ Час назад
Хоть не дерьмом, подфартило))
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382
Александр Час назад
где общий фон того, как эта мадам припарковалась? нет общего фона, не осуждения жильцов или нет одобрения этой мадам.
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24k
Седой Час назад
Вандализм! Другого обьяснения нет, да она не права что так поставила авто, есть другие методы более цивилизованные. так скоро людей убивать начнут за проступки, не прав же почему нет...
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24k
Седой Злодей Час назад
Хотите сказать что нет таковых?
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512
Злодей Седой Час назад
Я хз,как раз и хотел уточнить,какие есть. Тут, конечно не указано, о том, были ли попытки разговора и всё такое,но судя по тому,что кто то не пожалел варенья да кабачков - могу предположить,что как то пытались разговаривать. Но это лишь предположение. Какие ещё методы есть?
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345
Дмитрий Седой Час назад
У нас уже убивают, помните случай про родительский чат.
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24k
Седой Злодей Час назад
Мне кажется что не хотели светится эти "мстители" и исподтишка испортили автомобиль. Допускаю что нормальный разговор решил бы проблему, но не уверен конечно. В конце концов в полицию бы обратились... Просто в моем понятии, курочить автомобиль это глупость, он то в чем виноват что водитель дебил?
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1k
Acid Snake Седой Полчаса назад
Шрура явно так не первый раз паркуется, за что и получила. Видно ограждение и край тротуара, который она явно перекрыла весь.
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3k
Чиуауа Час назад
Хорошог не расчленила...
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Будет в следующий раз думать, тупая шкура
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50k
pynh 2 часа назад
Я догадываюсь, да и слышал что так парковаться нельзя.
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