В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками

Жительница многоквартирного дома в Красногвардейском районе Петербурга обнаружила утром свой Volkswagen Tiguan побитым и измазанным вареньем с кабачковой икрой. Злоумышленники бросали в кроссовер банки с верхних этажей.
Женщина, проживающая в доме 9/2 по Ленской улице, припарковала Volkswagen Tiguan во дворе на узком тротуаре, напротив детского сада №53.
"Всё это не могло быть тихо, там много банок с вареньем и соленьями вокруг машины, которые кто-то кидал с окон этого дома вместе с лифчиками и трусами, которые висят на деревьях. Кто что слышал, видел или догадывается?", - обратилась за помощью потерпевшая в местной группе.
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Однако в группе большинство комментаторов предпочли злорадствовать, указав, что женщина поставила машину на тротуаре и газоне.
В прошлом месяце подобный случай произошел в Волгограде. Тогда жильцы многоквартирного дома не пожалели приготовленные на зиму закрутки, чтобы объяснить автохаму, что парковаться у подъезда — это плохо.
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Друга из больницы выписали?
А вообще реально там узковато.
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