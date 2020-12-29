В Санкт-Петербурге припаркованный «Фольксваген» закидали банками с заготовками

"Всё это не могло быть тихо, там много банок с вареньем и соленьями вокруг машины, которые кто-то кидал с окон этого дома вместе с лифчиками и трусами, которые висят на деревьях. Кто что слышал, видел или догадывается?", - обратилась за помощью потерпевшая в местной группе.