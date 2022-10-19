FISHKINET
Сообщество Аварии 6004 поста • 523 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
В Красноярском крае водитель грузовика снёс крыльцо магазина и чуть не покалечил продавца

В Красноярском крае водитель грузовика снёс крыльцо магазина и чуть не покалечил продавца

Автор:
19 октября 2022 11:23
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   грузовик   дтп   повезло   
512
1
1
В городе Назарово сотрудница магазина чудом осталась жива при обрушении козырька на входе. Водитель грузовика не рассчитал габариты кузова и зацепил конструкцию у входа.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   везение   видео   грузовик   дтп   повезло   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
143
Дмитрий 3 часа назад
Ух тыж епрст, повезло тетке успеть заскочить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
281
Бухаю по пятницам 3 минуты назад
Глаша, я продукты привёз.!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
типичный случай "не расчитал с габаритами".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
seller-k Час назад
...был трезв - запьёт
Небось и капот покоцал. Двум дядям должен теперь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Feto13 3 часа назад
Трезвость не показатель [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Юрий Feto13 54 минуты назад
полминуты сидел в кабине, потом не спеша пошел посмотреть что это было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

361328



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Паранойя не разыгралась бы на ровном месте: пост подозрительности и недоверия
Набирающие популярность в сообществах
Неуловимое чудовище в обличье аристократа
Неуловимое чудовище в обличье аристократа
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
Женщина отомстила неверному мужу, вложив его коллекцию в ремонт
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
"У вас тут все не по-настоящему": Варнава разнесла сказочную постановку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Берём на заметку

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#картинки#кино#автомобили#автомир#Приколы#Разное#Англия
#Юмор#Прикол#подборка#в мире#природа#дтп#забавно#Прошлое#красота#Мемы
#интересно#факты#история#люди#аварии#авто аварии#фильм#творчество#съемка#сарказм
Люди помогают людям: как в стране организовали помощь мобилизованным и их семьям Люди помогают людям: как в стране организовали помощь мобилизованным и их семьям Второй день рождения пешехода: лихач едва не сбил мужчину во Владимирской области Второй день рождения пешехода: лихач едва не сбил мужчину во Владимирской области Авария дня. Фольксваген на огромной скорости столкнулся с КамАЗом Авария дня. Фольксваген на огромной скорости столкнулся с КамАЗом В Бразилии водитель выжил в сплющенном грузовиками автомобиле В Бразилии водитель выжил в сплющенном грузовиками автомобиле Авария дня. В Хабаровске неизвестный герой спас ребенка из-под колёс машины Авария дня. В Хабаровске неизвестный герой спас ребенка из-под колёс машины Женщина выжила после того, как ее выбросило из окна автомобиля в ужасной аварии Женщина выжила после того, как ее выбросило из окна автомобиля в ужасной аварии

На что жалуетесь?

Вернуться