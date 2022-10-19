В Красноярском крае водитель грузовика снёс крыльцо магазина и чуть не покалечил продавца

512
1
1
В городе Назарово сотрудница магазина чудом осталась жива при обрушении козырька на входе. Водитель грузовика не рассчитал габариты кузова и зацепил конструкцию у входа.
Водитель грузовика привез товар в магазин и зацепил козырёк на входе. К счастью, сотрудница магазина успела забежать в помещение.
Источник:
Известно, что мужчина за рулем был трезв.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Хабаровске неизвестный герой спас ребенка из-под колёс машины
- Женщина выжила после того, как ее выбросило из окна автомобиля в ужасной аварии
- В Бразилии водитель выжил в сплющенном грузовиками автомобиле
- Женщина чудом отделалась легкими травмами после того, как ее автомобиль расплющил грузовик
- Второй день рождения пешехода: лихач едва не сбил мужчину во Владимирской области
Новости партнёров