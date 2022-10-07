FISHKINET
Сообщество Аварии 5991 пост • 522 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
ДТП при буксировке неисправного автомобиля в Вологде

ДТП при буксировке неисправного автомобиля в Вологде

Автор:
07 октября 2022 14:27
Сообщество : Аварии
Метки: Hummer   аварии   авто   авто аварии   буксировка   видео   дтп   
775
1
1
На перекрёстке водитель «Хаммера» не заметил, что «Нива» тянет за собой хэтчбек, и попытался вклиниться за ней.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Hummer   аварии   авто   авто аварии   буксировка   видео   дтп   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Александр 3 часа назад
Дебил, даже если нива ничего не тянет, поворот направо со среднего ряда, да еще и щимится между машин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
35k
turyst 7 минут назад
Было у меня похожее. Ремень ГРМ порвался, тащили меня через полгорода.
Дятел на Газели вклиниться хотел.
Ели-ели вытормозил, ага, двумя ногами. :)
Буксировщик не увидел и тянул во всю дурь.
А трос прочный был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
783
Никита Помянтовский 20 минут назад
Прав лишить навсегда !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
Kra Полчаса назад
а как он из второго ряда повернул?? вообще машину справа не видел?
или думал, что тот его пропускает, испугавшись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Вася 51 минуту назад
хамеровода наградить !
Повесткой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka 2 часа назад
"На перекрёстке водитель «Хаммера» не заметил, что «Нива» тянет за собой хэтчбек, и попытался вклиниться за ней."

Этот водятел из тех, кто не хочет ничего видеть... ему надо и точка, "расступитесь холопы еду"... А как дтп начинается нытье... Как это так?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo 3 часа назад
вы на него посмотрете, какой пипидастр
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 3 часа назад
На трос знак надо было вешать, но Хаммер конечно сказочный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Serg2001 3 часа назад
Небось еще и с битой выскочил, наказать за то, что его такого красивого и богатого со второго ряда направо не пропустили...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий 3 часа назад
по хорошему вышли бы вдвоём и дали бы водиле в левое и правое ухо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel 3 часа назад
Да там и без троса даже не пытался пропускать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виктор Глущенко 3 часа назад
Сказочный ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

360690



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жадность, погубившая палача Хатыни
Жадность, погубившая палача Хатыни
"Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить Пугачеву звания народной артистки
"Тем, кто открещивается от страны, надо облегчить жизнь": Милонов предложил лишить...
Набирающие популярность в сообществах
14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты
14 мужчин, чья внешность заставит вас забыть обо всех существующих стандартах красоты
Это что, инопланетяне? В небе над Тайванем появилось странное свечение
Это что, инопланетяне? В небе над Тайванем появилось странное свечение
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Скажу внукам, что раньше так в холодильник поступали горчица, кетчуп и майонез

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#забавно#Приколы#улыбнуло#Россия#дтп#Ynews#сарказм
#Юмор#животные#люди#позитив#фотографии#Разное#аварии#сатира#в мире#авто аварии
#интересно#Прикол#история#интересное#мобилизация#подборка#автомобили#ностальгия#новости#автомир
Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Как не платить за обслуживание дебетовой карты, при этом получая кешбэк и процент на остаток Авария дня. В Мурманской области водитель "Тойоты" подбил учебный автомобиль Авария дня. В Мурманской области водитель "Тойоты" подбил учебный автомобиль В Петрозаводске пьяный водитель «Жигулей» не вписался в поворот и устроил лобовое столкновение В Петрозаводске пьяный водитель «Жигулей» не вписался в поворот и устроил лобовое столкновение Жесткий наезд на стальной буксировочный трос Жесткий наезд на стальной буксировочный трос Авария дня. Жесткая сцепка, оказалась совсем не жесткой Авария дня. Жесткая сцепка, оказалась совсем не жесткой Авария дня. В Дагестане «КамАЗ» протаранил маршрутку, есть погибшие Авария дня. В Дагестане «КамАЗ» протаранил маршрутку, есть погибшие

На что жалуетесь?

Вернуться