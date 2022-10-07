ДТП при буксировке неисправного автомобиля в Вологде

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На перекрёстке водитель «Хаммера» не заметил, что «Нива» тянет за собой хэтчбек, и попытался вклиниться за ней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Hummer аварии авто авто аварии буксировка видео дтп
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Дятел на Газели вклиниться хотел.
Ели-ели вытормозил, ага, двумя ногами. :)
Буксировщик не увидел и тянул во всю дурь.
А трос прочный был.
или думал, что тот его пропускает, испугавшись?
Повесткой!
Этот водятел из тех, кто не хочет ничего видеть... ему надо и точка, "расступитесь холопы еду"... А как дтп начинается нытье... Как это так?!