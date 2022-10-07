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Авария дня. В Костромской области водитель сбил пешехода, избегая наезда на велосипедиста

Авария дня. В Костромской области водитель сбил пешехода, избегая наезда на велосипедиста

Автор:
07 октября 2022 12:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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В городе Буй водитель «десятки», пытаясь избежать наезда на велосипедиста, вылетел на остановку, где сбил женщину.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   
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15  комментариев
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1k
Ян 2 часа назад
Велосипедаст конечно конченный велосипедаст
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−32
есть_кто-дома? 4 минуты назад
Велосипист виноват по своему. Водятел виноват в том, что хотел не снижая скорости увильнуть от первого. За женщину, конечно, ничего не известно. Но, возможно, она утром плюнула в соседку. Но это не точно. :)
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7k
Енот Потаскун 9 минут назад
Велосипедрило
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21k
sanchesS80 Полчаса назад
Ну и чего было так дёргаться? Показалось что он сначала чуть левей вильнул, потом уже заложил направо. Если бы тормозил ровно, то разошлись бы скорей всего.
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4k
bumtester 46 минут назад
Увы, но в ПДД написано, что при обнаружении опасности для вождения необходимо снизить скорость движения вплоть до полной установки.
А вот все маневры, наоборот, разрешены только после того как водитель убедиться в их безопасности.
Де-юре в ДТП виноват водитель авто.
Что не мешает тому что велосипедист в данном случае полный пидираст.
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−48
Сигизмунд Лазаревич 49 минут назад
Вроде уже не сезон для этих любителей помассировать очко....
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9k
Б.Касторский Час назад
Почему люди такие странные? Пощадить виновника и "наказать" себя и человека, который просто стоит и ждет, не понимая происходящей в голове водителя каши.
Тормози в своем ряду, к чему маневры?
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15k
Александр 2 часа назад
Неадекватный манёвр, вроде не быстро ехал, а потом руль вправо и по газам.
Как в том анекдоте, кого будешь давить, старушку или молодую?
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49k
dima423 2 часа назад
ну глупость конечно... так и самому убиться можно и невиновных убить... я б тормозил и таранил лисипедиста)
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