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В городе Буй водитель «десятки», пытаясь избежать наезда на велосипедиста, вылетел на остановку, где сбил женщину.
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Водитель и женщина получили травмы.
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АНТИФИШКИ
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А вот все маневры, наоборот, разрешены только после того как водитель убедиться в их безопасности.
Де-юре в ДТП виноват водитель авто.
Что не мешает тому что велосипедист в данном случае полный пидираст.
Тормози в своем ряду, к чему маневры?
Так что Вы и Ваш задний ум мимо.
Как в том анекдоте, кого будешь давить, старушку или молодую?
Надо было таранить - тогда бы нашли.