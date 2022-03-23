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На проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах пьяный 42-летний водитель «Опеля Корса» налетел на снежный вал, затем зацепил припаркованный «Хендай Солярис», а после протаранил «Киа Спортейдж».
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Двум несовершеннолетним детям, 6 и 4 лет, которые ехали в автомобиле виновника ДТП понадобилась медицинская помощь. Дети были доставлены в больницу.
34-летнюю женщину-водителя «Киа Спортейдж» медики осмотрели на месте.
По результатам освидетельствования виновника ДТП, в выдыхаемом воздухе паров алкоголя составило 0,85 мг/л. Прав у него нет (вышел срок действия). Ранее его уже привлекали за пьяную езду. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Интервью с виновником ДТП
Источник:
АНТИФИШКИ
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