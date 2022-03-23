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Авария дня. Пьяный лихач с двумя детьми в салоне устроил ДТП в Чувашии

Авария дня. Пьяный лихач с двумя детьми в салоне устроил ДТП в Чувашии (4 фото + 2 видео)

Автор:
23 марта 2022 11:50
Сообщество : Аварии
Метки: Opel   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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На проспекте Тракторостроителей в Чебоксарах пьяный 42-летний водитель «Опеля Корса» налетел на снежный вал, затем зацепил припаркованный «Хендай Солярис», а после протаранил «Киа Спортейдж».
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Источник:

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Метки: Opel   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пьяный за рулем   
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1  комментарий
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Viktor Полчаса назад
Я думаю, когда кривоту за рулём разрешат официально мочить на месте, всё-равно найдутся любители (или уже профессионалы) погонять на машине синим!
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Олег

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