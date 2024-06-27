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Словесная перепалка мотоциклиста и водителя закончилась дракой

Словесная перепалка мотоциклиста и водителя закончилась дракой

Автор:
27 июня 2024 09:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санут-Петербург   водитель   зеленогорск   инцидент   конфликт   мотоциклист   
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Дорожные разборки мотоциклиста и водителя произошли в Зеленогорске (Санкт-Петербург). Оппоненты нахамили друг другу, а затем обладатель двухколесного транспортного средства несколько раз ударил оппонента.

Нашли друг друга

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Санут-Петербург   водитель   зеленогорск   инцидент   конфликт   мотоциклист   
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14  комментариев
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Сахалинец 2 часа назад
Охеревшие хрусты
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2k
CAIIIKA1908 11 минут назад
Смотрел без звука, так и не понял, на что двухколесный обиделся?
Слишком близко к нему проехали?, так он сам виноват- стал между рядов, а у водилы стрелка направо.
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2k
Вадим Курбатов 17 минут назад
Фото с места происшествия)
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8k
Marlboro Полчаса назад
Вот из-за таких сраных ублюдков на мотоцикле дурная слава падает на всех мотоциклистов. И люди видя это, уверены, что все мотоциклисты такие отмороженные. Я сам мотоциклист в этом случае становлюсь полностью на сторону водителя авто. Не показал поворот, не перестроился и что-то там доказывает.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Возите перцовый баллон
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3768 постов (3725 в горячем)

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