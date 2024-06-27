Словесная перепалка мотоциклиста и водителя закончилась дракой

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Дорожные разборки мотоциклиста и водителя произошли в Зеленогорске (Санкт-Петербург). Оппоненты нахамили друг другу, а затем обладатель двухколесного транспортного средства несколько раз ударил оппонента.
Нашли друг друга
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Слишком близко к нему проехали?, так он сам виноват- стал между рядов, а у водилы стрелка направо.
Первым дуем на забрало, когда снимет шлем- дуем газовым, главное не перепутать