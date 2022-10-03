Водитель BMW впечатался в отбойник, играя в «шашки» на КАД

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На кольцевой в Санкт-Петербурге водитель BMW зацепил попутную фуру и улетел в отбойник.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Только была надежда увидеть лицо этого великолепного человека, в растерянности чешущего свою недалёкую репу, глядя на результаты своего тотального писеца - так всё - каг обычно - на самом интересном месте (С)