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Водитель BMW впечатался в отбойник, играя в «шашки» на КАД

Водитель BMW впечатался в отбойник, играя в «шашки» на КАД

Автор:
03 октября 2022 13:49
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
7655
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На кольцевой в Санкт-Петербурге водитель BMW зацепил попутную фуру и улетел в отбойник.

Источник:

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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58  комментариев
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19k
ЦСКА 8 часов назад
А что самка искать то ломанулась??
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7k
Владимир 9 минут назад
Хорошо, что люди не пострадали.
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6k
Андрей Крылов 50 минут назад
Тут всё прекрастно. Особенно то, чот эта макака ни кого не убила и не покалечила из посторонних усастников дорожного движения.
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5k
Андрей Час назад
Так им ещё и повезло, что фура с собой не увезла.
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15k
Алекс 2 часа назад
Дешевые понты ведут на кладбище...
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−18
Andrey 2 часа назад
хах,а баба то сразу побежала посмотреть - не выпал ли мозг !
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7k
soar 3 часа назад
Главное - люди не пострадали.
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132
Sergey Dusakov 3 часа назад
Эпично. Будет обвинять других участников движения.
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92
Егор 3 часа назад
Так им и надо, задолбали шашечники.
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283
Kra 4 часа назад
ничего себе! При таком ударе, на своих двоих и так резво!..
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3k
мозгOFF 4 часа назад
БМВ головного мозга.
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4k
perekrestok 5 часов назад
Перед этим идиотом все было свободно. Куда он так летел? Хотел фуру полечить? Ну и получил урок. Так ему и надо.
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16k
Александр Н. 5 часов назад
Сотворить такую дичь на седане, причем, на седане не с самой плохой управляемостью - это дорогого стоит. Серьезная заявка на звание "Олень года".
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1k
Кожар 6 часов назад
Что-то я подушек не заметил? Или?
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8k
Миха 6 часов назад
Блин ну почему обрезано опять в конце?!
Только была надежда увидеть лицо этого великолепного человека, в растерянности чешущего свою недалёкую репу, глядя на результаты своего тотального писеца - так всё - каг обычно - на самом интересном месте (С)
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1k
Сергей 6 часов назад
Побежала выплевывать то, что случайно откусила
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11k
El Niño 6 часов назад
Как в кино сходил! И люди целы, и гонщик дурень!
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−33
vitek 6 часов назад
Прекрасно
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21k
BiZ 7 часов назад
стекло вылетело от деформации кузова
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3k
Костя 7 часов назад
bmw - это диагноз.
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20k
Will2006 7 часов назад
"Похоже, пассажирка выбила головой боковое стекло" - стекло вылетело из-за удара в угол кузова при деформации дверного проема
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Олег

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